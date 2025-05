UŽAS: Studenti iz Srbije, Srpske i Crne Gore kreću na Medicijadu i žurku na Pag, gde su ustaše ubile na hiljade Srba

Spojite deco tri prsta, uronite ih u vodu Plave grobnice, prekrstite se i pomolite za duše Svetih novomučenika srpskih koji tu postradaše.

Ovo je molba studentima iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore koji kreću na Medicinijadu i žurku na Pag, na Zrće, zajedno sa studentima Hrvatske i Slovenije, od strane potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH, Gospić - Jadovno - Pag 1941. godine, koju je medijima poslao predsednik tog Udruženja dr Dušan J. Bastašić.

U tekstu, Bastašić navodi da studenti više fakulteta iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, kao i Slovenije, prema najavama idu na Medicinijadu i žurku na Pag i da je iz Srbije već popunjeno 15 autobusa po 50 mesta.

On konstatuje da im to nije prvi put i da to mesto ne pohode organizovano samo medicinari, nego i studenti drugih fakulteta i da im organizatori i domaćini obećavaju do sada neviđenu žurku!

Bastašić dalje u teksu podseća da je nekad, ne tako davno, na to ostrvo, nedaleko od plaže Zrće, doveženo ne svojom voljom i ne na „žurku“ desetak hiljada Srba i Jevreja.

- 24. juna na paškom rtu Slana, Nezavisna Država Hrvatska je formirala dva odvojena koncentraciona logora, za Srbe i Jevreje. U ribarskom mestu Metajna formiran je logor za žene sa decom - navodi Bastašić i dodaje da je "najveći broj žrtava, od ukupno ne manje od 8.020, dece, žena i muškaraca, pobijeno u moru podvelebitskog kanala i rta Slana.

- Neposredno pred zatvaranje logora, samo u noći 14/15. avgusta 1941. na rtu Slana iznad uvale Malin poklano je ne manje od 791 žrtve. Italijani su početkom avgusta iste godine ekshumirali i spalili leševe 91-og deteta do 15 godina starosti, 293 žena i 407 muškaraca. To su uredno dokumentovali i snimili niz fotografija.

On dalje navodi da je celo područje rta Slana, uključujući i akvatorijum u širini 100 metara, zaštićeno spomen područje.

- U uvali Slana, 1975. godine postavljena je mala spomen ploča koja uništena u proteklom ratu. Obnavljana je 2010. i 2013. godine i rušena posle samo nekoliko dana. U Metajni, u jednoj od zgrada nekadašnjeg logora danas je osnovna škola. Osim dva drvena krsta koje je udruženje Jadovno 1941. Banjaluka – Beograd postavilo na mestu logora i masovne grobnice, danas nema ni jednog traga da se na tom području desio stravičan zločin - podseća on i šalje preporuku studentima:

- Na putu od mesta Pag do Zrća sa desne strane, preko morskog kanala, videćete kamenu pustinju sličnu mesečevoj površini. Prolazeći kroz mesto Kolan moći ćete videti Metajnu i rt Slana.

Na kraju teksta on šalje i molbu potomaka i poštovalaca žrtava:

- Spojite deco tri prsta, uronite ih u vodu Plave grobnice, prekrstite se i pomolite za duše Svetih novomučenika srpskih koji tu postradaše.

Uz tekst dostavljen medijima, Bastošić ima i propratne fotografije i video zapise koje svedoče o stradanju Srba u NDH u Jadovnu.

