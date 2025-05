I NA KRAJU BALADE, BLOKADERI SE NEĆE KANDIDOVATI: Hoće izbore, ali će poturiti dekane i profesore! Kakva je to studentska lista?!

Poslednjih dana sve je jasnije šta je cilj blokadera foteljaša.

Naime, kako opozicioni mediji pišu, sve više političara iz opozicije govori o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

A o tome govore, za iste te medije, i blokaderi foteljaši.

Tako je jedna studentkinja FPN za opoziciono glasilo rekla: "Studenti se neće kandidovati, podržaće ljude koji će zastupati glas naroda".

I, na kraju balade - studenti blokaderi se neće ni kandidovati.

Naravno - kandidovaće se profesori, dekani....svi oni koji su i blokirali fakultete!!!! Pa kakva je to studentska lista?!?

A dekan FDU za isti medij rekao je da "Zahtev za izborima pokazuje demokratsku orijentaciju studentskog pokreta".

On se oglasio jer bi upravo on da bude na listi. I to se baš FDU prvi javio - onaj fakultet koji je pokrenuo blokade?!?

Ma da, ovo je sve samo nije "organski studentski protest", jasno je kao dan.

Postavlja se pravo pitanje kakve veze ovo što dekan FDU priča ima veze sa FDU i poslom za koji ga država plaća? Ama baš nikakve!

Sada svi vide da je taj čovek privatizovao fakultet i koristi ga za sopstvenu politiku!

Autor: Pink.rs