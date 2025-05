Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Moskvi, gde će u petak prisustvovati paradi povodom Dana pobede.

Predsednik Vučić uputio je poruku građanima naše zemlje sa Crvenog Trga.

- Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću moći da prisustvujem ovde, na Crvenom trgu, veličanstvenoj paradi povodom obeležavanja godišnjice Dana pobede nad fašizmom. Ako neko ima pravo na to, onda je to srpski narod i toga ne treba nikada da se stidimo- piše u objavi predsednika Vučića.

- Sve radim za Srbiju, ponosan na našu zemlju i njen slobodarski duh!- piše u objavi.

-Evo me ovde na Crvenom trgu ispred crkve Svetog Vasilija Blaženog. Dugo, više od 4 godine nisam bio u Moskvi. Putovao sam danas dugo, čini mi se, kako to reče moj prijatelj Milan Knežević, duže nego što su svojevremeno putovali Čerčil, Ruzvelt i Staljin. do Jalte. Alo takva su vremena u svetu. Ja sam ponosan na činjenicu što Srbija samostalno i nezavisno donosi svoje odluke, ponosan na antifašističku borbu Srpskog naroda u celini i građane Srbije i to nikada ne smemo da zaboravimo i nikada ne smemo da dopustimo reviziju istorije. Takođe imamo mnogo interesa ovde, mnogo toga što moramo da uradimo za građane Srbije. A želim, pre svega, znajući da u Srbiji šta god uradio uvek sam kriv. Da nisam došao rekli bi da sam izdao Srbiju, kada dođem reći će da smo napustili evropski fond, i ništa od toga nije tačno. Ali onim ljudima koji su uvek pokazivali ljubav, koji su verni svojoj otadžbini, i koji pokazuju pšoštovanje prema mom radu reći ću jedno veliko hvala. I ovde u Moskvi, kao i na svakom drugom mestu u svetu boriću se za našu Srbiju. Živela Srbija! - poručio je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić