'OSMELILI SU SE U LAGANJU' ĐURĐEV: Blokaderi izborima žele da legalizuju svoje nezakonito delovanje, a ako dođe do njih, doživeće POTPUNI KRAH

Blokaderi foteljaši, plenumaši ili kako god se oni nazivali - potvrdili su ono što smo znali od prvog dana njihovih protesta: Iza svega stoji politika i želja inspirisana iz inostranstva, da dovedu na vlast opoziciju, iako ona nema poverenje naroda.

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev kaže da će takozvani studenti, ukoliko dođe do izbora - doživeti krah.

- Ono u šta sam siguran je to da oni, kao i ova kriza koja traje mesecima, jeste kontradiktorna. Ono što im je pošlo za rukom je da su zahtevi ispunjeni. Oni idu istom linijom, sa željom da će im vlast sve ispunjavati. Jasna mi je njihova logika, jer ako vide da će neko da ispunjava želje, zašto bi prekidali - ocenjuje Đurđev.

- Nastavak te vrste strategije odnosa prema blokaderima dovešće Srbiju do sloma. Imamo blokade najvažnijih sektora. Ekonomske gubitke Srbija sebi ne sme da dozvoli. Traže izbore, da bi, kada ne daj Bože, vlast prihvati tu vrstu blefa, tražili nove zahteve u nedogled. Ono što zaista mislim, je da je veliki problem to što su se osmelili u laganju. Oni su iz nedelje u nedelju kontradiktorni. A najveća kontradiktornost je da protesti i bokade imaju početnu tačku to da je sve zbog tragedije u Novom Sadu - navodi Đurđev.

Kako kaže predsednik Srpske lige, njihovi potezi su bezobrazni prema porodicama žrtava u Novom Sadu. Srbiju su na taj način doveli do brojnih problema, naveo je on.

- Osnovne, srednje škole i fakulteti izgubili su godinu. Dekani, profesori i ostali se ne bune protiv toga, što je tragedija... Problem je što, ukoliko školska godina traje kako je to propisano po zakonu... - rekao je Đurđev.

Đurđev navodi da su blokrali najvitalnije procese u državi.

- Država ne radi svoj posao, poliija isto. Videli smo linčovanje dekana, i policija ga nije zaštitila. Nisu izvršili zadatak. Znači, ukoliko se čeka, ukoliko nema naloga, ljudi treba da s elinčuju i ubijaju po ulicama - navodi Đurđev.

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je od početka bilo jasno da su takozvani studentski zahtevi bili političke prirode, i da je ideja bila da se u simbiozi sa opozicijom i stranim službama na ulici promeni vlast.

- kada neko želi da ospori legitimitet predsednika, to je stvarno katastrofa. Neko pokušava da preko tzv studenata, odnosno izvođača zahteva pokušava da uradi sve što želi. Recimo, videli smo Drida, 10 prijava koje je policija podnela, imamo ljude preko 40,50, 60 godina. Sve je usmereno ka promeni vlasti, sada vidimo žurbu, ultimatum da se sruši skupština - rekao je Drecun.

Nije mi jasno da neko, ko je bio izvan zakonskih okvira, sada želi da legalizuje nezakonito delovanje, odnosno ulazak u političke vode, navodi on.

- Neko to diktora, i to je jasno - rekao je Drecun.

Kako kaže, neka idu na ulicu, ali čim sprovode nasilje, moraće da se reaguje.

Ekonomista prof. dr Goran Puzić kaže da je država od prvog trebala da traži poštovanje i pridržavanje zakona.

- Dakle, sam sam profesor Univerziteta, postoji nešto što se zove akademska čestitost, moral, etika... Mi kao profesori, potpuno smo se otuđili protiv svega toga. Vrlo često ja od samih kolega dobijam konsekvence. Kažu zašto pričam po medijima... Ja sada mislim da treba stat uz državu. Lako je kad se dele funkcije. Po meni je tu stvar jasna, država mora da pokaže d je država - rekao je Puzić.

Autor: D.B.