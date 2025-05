ZAVRŠEN SASTANAK PREMIJERA MACUTA I REKTORA: I dalje bez konačnih rešenja, delegacija na čelu sa ĐOKIĆEM uglavnom pričala o PLATAMA PROFESORA!

Današnji sastanak premijera Srbije Đura Macuta i rektora Beogradskog univerziteta (BU) Vladana Đokića u Vladi Srbije je završen, saznaje Kurir, razgovori su trajali skoro dva sata, ali i dalje nema konačnih rešenja.

Pitanje na kome insistira rektor sa saradnicima je pitanje plata, odnosno vraćanje na isplatu punog iznosa plata za profesore Univerziteta, iako su fakulteti u blokadi već skoro šest meseci.

Prema rečima izvora Kurira, svako od prisutnih izneo je svoje viđenje stvari na sastanku koji je počeo u 12 časova u zgradu Vlade Srbije, ali do konačnog rešenja za okončanje krize na BU se i dalje se nije došlo.

Kako saznajemo, jedno od ključnih pitanja na kojima je rektor sa svojim saradnicima inistirao je da državi vrati plate profeosrima univerziteta koji su smanjenje jer profesori nisu držali ni predavanja, ni vežbe, ni ispite već skoro šest meseci!

Ovo je bio treći sastanak Macuta i Đokića.

Rektor Vladan Đokić je, posle sastanka s premijerom Đurom Macutom, izjavio za okupljene novinare da nisu doneti nikakvi zaključci niti rešenja, da ne vidi neki veliki pomak za tri održana sastanka "jer oni koji treba da odluče nisu na tim sastancima, a to su studenti koji su postavili određene uslove i koji ne odustaju od svojih zahteva jer ti uslovi nisu ispunjeni".

Na pitanje da li možda studenti mogu da budu uključeni, rektor Đokić kaže da to nije pitanje za njega, da su to predložili, ali da ne znaju da li će se to desiti.

Naveo je i da nije bilo reči o izborima i da su danas tražili da se propisi i uredbe prethodne Vlade koje dovode do finansijske nestabilnosti visokoškolskih ustanova anuliraju - ali da od toga za sada nema ništa.

Kako je rekao, sastanku su prisustvovali premijer, dva ministra, rektori univerziteta u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Univerziteta umetnosti.

"Na sastanku uručili smo predstavnicima vlade Srbije jednu platformu za rešenje tih problema. O toj platformi danas nije bilo mnogo reči, ali ja moram da kažem nekoliko segmenata iz te platforme koje smo i danas apostrofirali na sastanku, a koji su veoma bitni. Jedan od tih jeste zapravo jedno urušavanje univerziteta, pre svega na finansijskom planu, a koji se tiče zapravo autonomije univerziteta. To nije samo činjenica da profesori i asistenti ne dobijaju plate, oni dobijaju 12% od svojih plata, već je to i određeni inspekcijski nadzori kojima se zapravo nameću određene kazne visokoškolskim jedinicama koje treba da plate i to u velikoj meri dovodi do finansijske nestabilnosti mnogih visokoškolskih ustanova", naveo je rektor.

Rektor je kazao da su danas izneli taj apel da se ti zaključci, uredbe i propisi koji su doneti od prethodne vlade na neki način anuliraju, međutim "od toga za sada nema ništa".

Što se tiče onih pitanja koje su predstavnici vlade na sastanku potencirali, a to je nastavak i realizacija nastave, rektor je rekao da su stava da o tome mogu da odlučuju samo studenti koji su u blokadi i da je to zapravo pitanje za njih i da oni treba da se uključuju u razgovore i da na neki način daju svoje viđenje situacije i svoje viđenje doprinosa.

"Tako da nije donet nikakav zaključak, nisu data nikakva rešenja. Dogovoreno je da će se u narednom periodu ponovo sastati, ne znam tačno još kada, tako da eto, to je otprilike sublimacija onoga što je danas bilo na sastanku", naveo je.

Na prošlom sastanku sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i njegovim saradnicima, održanom 30. aprila, Univerzitet u Beogradu predstavljali su rektor Vladan Đokić, prorektor za nastavu Dejan Filipović, dekan Pravnog fakulteta Bojan Milisavljević, dekan Medicinskog fakulteta Tatjana Simić, dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić i dekan Arhitektonskog fakulteta Vladimir Lojanica.

Današnja delegacija bila je u nešto drugačijem sastavu u odnosu na prethodni susret. Kako je za Fonet rekao dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić., u delegaciji su promenjena "dva dekana koja nisu u Beogradu".

Da podsetimo, u međuvremenu je dekan pravnog fakulteta Bojan Milisavljević zajedno sa dekanskim kolegijum podneo ostavku na tu funakciju.

Autor: Iva Besarabić