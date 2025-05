Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković oglasio se na svom instagram nalogu.

- Ne kaže se bez razloga da onaj ko kontroliše prošlost kontroliše i budućnost. Danas smo svedoci pokušaja brutalnog revidiranja istorije, kako bi potomci odgovornih za najstrašnije zločine i zlodela oprali biografije svojih predaka. Deo tog podmuklog plana je da se lažnim narativima od onih koji su zlo pobedili načine zločinci. Ambasador Jorn Rode u svom napadu na Srbiju i njenog predsednika nastoji da učini upravo to - da preokrene istoriju naglavačke. Simbolično je to što taj pokušaj čini iz pozicije saveznika sledbenika Džafera Deve i čuvara tekovina balističkog pokreta i zloglasne SS divizije Skenderbeg. Srbija pamti da je uvek bila na pravoj strani istorije i sa ponosom obeležava praznik pobede nad fašizmom i nacizmom, jer Srbi su bili i ostali pravdoljubiv i slobodoljubiv narod, a pobedi nad ideologijama zla u Drugom svetskom ratu dali smo značajan doprinos i podneli ogromne žrtve. Dan pobede zato obeležavamo sa onima koji pamte kao i mi odakle je zlo nacizma i fašizma poteklo i ko mu je zadao odlučujuć udarac. Istina se ne može pobediti političkim floskulama i lažima, koliko god često one bile ponavljane, dok god ima onih koji su spremni da pamte i istinu ne prepuštaju zaboravu. Zato je predsednik Vučić danas u Moskvi, što Rode nikada neće razumeti- piše u objavi Petra Petkovića.

Autor: Jovana Nerić