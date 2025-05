'DA POKUŠAMO DA UŠTEDIMO 356 MILIONA EVRA GODIŠNJE' O čemu danas razgovaraju Vučić i Putin u Moskvi: Šest ključnih tema na stolu, jedna od njih i NIS

Posle parade kojom će se obeležiti Dan pobede u Moskvi predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije, a prema oceni analitičara na stolu će biti ekonomske, unutrašnje i spoljnopolitičke teme.

Aleksandar Vučić će nakon parade kojom se proslavlja Dan pobede u Moskvi imati niz razgovora, a svakako će najvažniji biti sa Putinom, ali i Si Đinpingom, predsednikom Kine.

Zoran Milivojević, diplomata, očekuje da će predsednik Srbije i Rusije razgovarati o šest ključnih tema:

situacija u vezi sa NIS-om

isporuka ruskog gasa

bilateralni odnosi

pitanje Kosova i Metohije i Republike Srpske

proces evrointegracija i pritisci na Srbiju iz EU

podrška aktuelnim vlastima u Srbiji i Republici Srpskoj

Kako kaže, svakako će Putin i Vučić jedan deo sastanka posvetiti američkim sankcijama NIS-u.

- To se može pretpostaviti jer je u srpskoj delegaciji i Dušan Bajatović, direktor "Srbija-gasa". Pored toga, govoriće se i o isporuci ruskog gasa, ali i regionalnim temama kao što su situacija na KiM i Republici Srpskoj jer je u Moskvi i Milorad Dodik - navodi Milivojević.

"Razgovaraće se i o studentskim blokadama i protestima"

Dodaje da će se verovatno razgovarati i o širim spoljnopolitičkim temama, ali i studentskim blokadama i protestima u Srbiji.

- Jedna od tema će biti evrointegracije i pritisci koje Srbija trpi zbog svog odnosa prema Rusiji. Kremlj će isključiti politiku ucenjivanja i založiti se za ravnopravnu saradnju, jačanje bilateralnih odnosa i još jednom podržati teritorijalni suverenitet i integritet Srbije. Na unutrašnjem planu, aktuelna vlast u Srbiji i Republici Srpskoj će svakako dobiti podršku od Putina i to će verovatno biti javno rečeno - zaključuje Milivojević.

Vučić: Da pokušamo da uštedimo 365 miliona evra godišnje

Da će sa Putinom razgovarati o energetici i NIS-u potvrdio je i sam Vučić u najavi današnjeg sastanka.

Kako je rekao, jedna od važnih tema biće i "dugoročni ugovor o gasu".

- Ako pogledate cene na TTF-u (Title transfer facilities), danas je cena pala sa 410 na 400 dolara na 1.000 kubnih metara, a mi danas plaćamo po našoj formuli 275 dolara. Dakle, ako izračunate, to je 125 dolara za 1.000 kubnih metara, na milion to je 125.000 dolara. Računajte odmah puta osam i to vam je milion evra na današnji dan. Računajte to na 365 dana. Ogromna ušteda za Srbiju. Tih 365 miliona evra je negde 10, negde 20, negde 30 km puta. To je da isplatimo gotovo 75 odsto jedne penzije. Dakle ogroman novac štedimo i hvala ruskoj strani na toj vrsti korektnosti koju su nam pružali - rekao je Vučić u sredu uveče.

Dodao je da je za nas mnogo važnije da pokušamo da "ugovorimo količinu od osam miliona kubnih metara stalnih i fleksibilnost za još četiri miliona metara", jer, kako je naveo, Srbija zimi, a i u vrelim letnjim danima, troši nekada i 15, 16,17 miliona metara gasa.



- Tada moramo da povlačimo gas iz Mađarske. Pitanje je šta će biti sa Banatskim Dvorom, jer se on sada proširuje, Srbija trenutno ima 228 miliona kubnih metara gasa u rezervi, a pravimo da bude 800 ukupno, što će biti da se iz našeg dela iskoristi 350 do 400 miliona, a to će biti tek krajem 2026. godine. Tu je i problem što ne može sve da se povuče zbog cevi koje ne mogu sve da prihvate - rekao je Vučić.

"Došao sam da bi uradio nešto za ljude iz Srbije"

Vučić je rekao da nije došao u posetu Moskvi "samo da bi obeležio Dan pobede, već i da bi uradio nešto za ljude iz Srbije" i dodao je da će tokom ove posete imati mnogo komplikovane razgovore.

- Da ne opterećujem ljude. Mnogo komplikovani, nejednostavni razgovori i mnogo važni za ljude u Srbiji. I ovde smo da bismo uradili nešto za ljude u Srbiji. I naravno da bismo učestvovali u obeležavanju pobede nad fašizmom, jer se mi dičimo pobedom nad fašizmom. Srpski narod je jedan od retkih naroda iz našeg regiona koji može da se diči tom borbom od početka Drugog svetskog rata. Mi nismo cvećem dočekivali nacističke trupe kao što su mnogi drugi u našem regionu - rekao je juče Vučić.

Autor: D.B.