Spreman na sve! Ćuta poziva na upad u Narodnu skupštinu i novi 5. oktobar

Aleksandar Jovanović Ćuta, ekološki taliban kako je sam sebe opisao, otvoreno priželjkuje upad u Skupštinu i reprizu 5. oktobra.

Gostujući kod Ljubice Gojgić na Radio televiziji Vojvodine, Ćuta je poručio da je spreman na sve, pa i na najradikalnije metode i upad u zdanje parlamenta.

- Ja sam spreman Ljubice na sve, znači apsolutno na sve. Ta Skupština, kako bih vam rekao, to i nije Skupština. To je mesto gde treba da se donose zakoni, a to je sve suprotno, gde se zakoni brutalno krše svaki dan. Ja sam za to da svi uđemo lepo u tu Skupštinu kao petog oktobra i da završimo tu priču - rekao je između ostalog Ćuta.

Pogledajte kako izgledaju njegove pretnje.