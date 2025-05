NE PAMTIM DA JE SRBIJA BILA OVAKO POŠTOVANA! Vučić iz Moskve: Verujem da ćemo dobiti veoma pogodne uslove za snabdevanje gasom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Moskvi, gde je danas održana vojna parada koja je organizovana povodom 80. godišnjice Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Na sastanku su prisustvovali i ruski šef dilomatije Sergej Lavrov i porparol Kremlja Dmitrij Peskov, ruski ministar ekonomije Maksim Rešetnikov, direktor Rosatoma Aleksej Lihačov, direktor ruskog fonda za investicije Kiril Dmitrijev - glavni posrednik u pregovorima Putina i Trampa.

- Govorili smo o svim temama, najpre o potrebi zajedničkog čuvanja i pamćenja i sećanja na junake koji su se borili protiv nacističkih okupatora. O tome koliko je važno da ne dođe do revizije istorije i kako da se to učini. O svim aspektima bilateralne saradnje između Srbije i Rusije, zadovoljan sam rezultatima razgovora, pažnjom Putina i poštovanje prema Srbiji i naravno takvu vrstu poštovanja pokazali smo i mi - istakao je na početku Vučić.

O uvozu gasa

Kako je potom dodao, razgovor je tekao i u pravcu za dogovor sa Rusijom oko uvoza gasa.

- Otvorili smo pregovore, uskoro će naši specijalisti da krenu u pravljenje dugoročnog ugovora, a ono što je bila moja molba, ali mislim da će tako biti, znajući naše odnose, verujem da će Srbija dobiti veoma povoljne uslove za dobijanje ruskog gasa - rekao je.

O razmeni lekova

Predsednik je dodao da je bilo reči i o lekovima.

- O saradnji o zdravstvu, o razmeni specijalista, o razmeni lekara, stručnjaka, o razmeni lekova. One sad imaju, Zlatibor, ako se ja ne varam koliko sam video, to su i neki posebni lekovi onkološki za decu, dakle za mlade pacijente koji pokazuju izuzetne rezultate i mi smo veoma srećni što ćemo moći i po tom pitanju da ostvarujemo dobre rezultate u saradnji sa Ruskom Federacijom, a pre svega što će to doneti nešto dobro našim mališanima, našoj deci i prožeti nadu i njima i njihovim roditeljima. O svim oblastima smo razgovarali, o vojno-tehničkoj saradnji, da nastavimo saradnju koja nije suprotna ni njihovim ni našim interesima. Ono što mi je važno je da oni rade na uspostavljanju velikih promena i pravednijeg poretka u svetu, i Putin i Si. To sam čuo od njih, bilo je razgovora i o KiM, o dvostrukim standarima koji postoje u delu sveta koji pritiscima teraju da prihvatimo odvajanje od Srbije, o sankcijama Ruskoj Federaciji, tako da, bio je dug i sadržajan razgovor, o NISu, koje su naše dalje akcije... To su u načelu teme razgovora - dodao je.

Ponovo je istakao da je zahvalan na podršci i kineskom predsedniku, sa kojim je danas ranije imao sastanak.

Vučić je istakao je da je poseta Moskvi bio značajan iz više razloga.

O navodima da je "odbačen"

- Danas je Putin imao dve bilaterale, jedna sa mnom i sa "odbačenom" Srbijom. Ja nisam hteo da ometam kineskog predsednika, on me je sam zaustavio i tražio da šetamo zajedno. Ono nije slika sa večere, već sa koncerta, da vam kažem o kakvim lažovima je reč. Predsednik Si uvek sedi pored predsednika Putina - odgovorio je Vučić na navode da je sedeo daleko od Putina.

Potom je rekao da je uvek bio pored Palestine i Slovačke, jer su Srbija i Slovačka jedna do druge, i da uvek ima određeno mesto sedenja. Najavio je posetu predsednika Uzbekistana.

- Važno nam je da rešimo odnose i sa Taškentom, razgovarao sam sa mnogo svojih afričkih prilika. To je to, jeste naporno, ali idem u hotel, ujutru imamo još jednu obavezu i da vidimo kojim putem ćemo da se vratimo nazad. Ali još to nije zvanično, pa da sačekam samo potvrdu.

O sastanku

Putin je na početku sastanka rekao da ceni činjenicu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao u Moskvu uprkos pritiscima.

- Poštovani gospodine predsedniče, dragi prijatelju dozvolite da vas srdačno pozdravim u Moskvi. Iskreno cenimo da ste na ovaj značajan dan vi sa nama i da lično učestvujete u svečanim događajima. Naši ratnici su rame uz rame ratovali protiv nacističkih osvajača - rekao je Putin Vučiću.

Napomenuo je da se seća razgovora sa Vučićem povodom 80. godišnjice oslobođenja Beograda.

- Cenimo nezavistan i suveren kurs Srbije u međunarodnim odnosima - rekao je Putin.

Predsednik Rusije dodao je da je Gasprom pouzdan snabdevač i odgovara na molbe Srbije i daje dodatne isporuke gasa i pored onih koji su predviđeni ugovorima. Vučić se obratio na tečnom ruskom jeziku i zahvalio domaćinima na gostoprimstvu.

Autor: Dalibor Stankov