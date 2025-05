'UVREDILI STE NA NAJMONSTRUOZNIJI NAČIN SVOJ NAROD I DRŽAVU!' Brnabić oštro osudila sramne objave blokadera sa ETF: Na današnji dan, ovo je sramota

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na pisanje blokadera sa ETF, koji su uporedili državu sa Rajhstagom, čime su — na današnji dan — uvredili Srbiju i sve žrtve nacizma.

- Sram vas bilo, blokadere na ETF i sve ostale koji se od ovoga ne ograde. Ne vidite dalje od svog nosa i nema nikoga ko će da vam kaže to, a posao vaših dekana i profesora je da vas makar elementarno edukuju. Nazivajući Narodnu skupštinu Republike Srbije Rajhstagom, uvredili ste na najmonstruozniji način svoj narod, svoju državu, ali ste uvredili i sve žrtve nacističkih i fašističkih režima širom Evrope. Relativizovali ste ubijenu decu u logorima širom NDH, pljunuli na streljane đake u Kragujevcu, na sve studente i mlade ljude koji su ustali protiv najvećeg zla u istoriji čovečanstva. I to na dan kada je čovečanstvo, pre 80 godina, pobedilo to zlo - napisala je Brnabić na svom X nalogu i dodala:

- Ovo što ste napisali i vaše ponašanje na današnji dan je sramota ove zemlje i svih naših obrazovnih institucija koje nisu uspele da vas nauče osnovne stvari. Naučite da nekad zaćutite. Naučite da nekad razmislite, pre nego što nešto kažete ili napišete. Na ovo treba da reaguju svi - od svih naših institucija, do Izraela, organizacija Roma, svih antifašista. A i vi i svi vaši profesori, mentori, dekani, rektori i simpatizeri treba da se postide, makar na minut.

