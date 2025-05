Blokada tržnih centara, veštičarenje, izbori! Evo šta je usvojio plenum ETF-a! Ovi zaista nisu normalni

Plenum Elektrotehničkog fakulteta zasedao je večeras gde se glasalo za predloge koje su podneli plenumaši! Informer je došao u posed tog izveštaja, koji je, u najmanju ruku, teško prepričati.

Oni su dogovorili buduće akcije, među kojima su blokade tržih centara 16. maja, upućivanje zahteva za raspisivanje vanrednih izbora (kažu Vladi, iako izbore raspisuje predsednik, prim aut), ali su raspravljali i o veštičarenju, Stounhedžu, mikrotalasnom oružju.

Pošto je teško prepričati o čemu je raspravljalo na plenumu ETF-a u Beogradu, izveštaj vam prenosimo u celosti:

1. Usvajanje moderatora, zapisničara i brojača glasova

2. Usvajanje dnevnog reda

● Dodavanje tačke 4.1.2. Formalno upućivanje zahteva za održavanje parlamentarnih izbora: USVOJENO

3. Izveštaji lokalnih radnih grupa ● RG za bezbednost

○ PRSLUCI MOTOROLE PRSLUCI MOTOROLE PRSLUCI MOTOROLE

● RG za dnevni red

○ U narednom periodu slede JAKO BITNI plenumi, poželjno je da dolazite ○ Autonomija RG da saziva i otkazuje plenume kada je to neophodno: USVOJENO

○ Ako neko želi da postane član dnevnog reda, mora to da učini na sastanku RG: USVOJENO

■ Sastanci se organizuju po potrebi posle plenuma, u 56 ● RG za logistiku

○ Stvari koje nisu prodate na bazaru, poslate su u Loznicu gde će se takođe održati bazar

○ Biće organizovano čišćenje cele zgrade ● RG za medije

○ Delegacija (Nina, Đurađ, Isidora, Katarina) je otišla u Brisel, za kontakt RG za medije idite u 61 ili kontaktirajte druge kolege koji su u RG

○ Održavaće se radionice za medijsku kampanju za parlamentarne izbore, ko ima ideju za kampanju neka se javi kolegama iz medija

○ Lana sa EKOF-a je krenula za Brisel; trkači kažu da pravi probleme zbog kojih ih onda njeni roditelji napadaju, izglasano je da bude izbačena iz trke, ali nastavlja da prati kolonu, pa se SUB ogradio od nje (autonomija

KRG za medije)

■ Nije ni krenula kao delegat EKOF-a, jer EKOF to nije hteo, već samoinicijativno

■ Koordinator trke je srednjoškolac, organizacija je generalno loša

4. Dalji tok blokade

4.1. Naši predlozi

4.1.1. Amandmani na modalitet prijave kandidata

●Nova vremenska linija od 08.05. do 18.05: USVOJENO

〇Oslobođeni su dani sledeće nedelje za plenume

●Otvaranje posebnog kanala na Telegramu za diskusiju o kandidatima: USVOJENO

●Glasački listić i način bodovanja: USVOJENO

〇Biraju se četiri kandidata, koji se ređaju od prvog do četvrtog mesta, pri čemu prvi kandidat dobija četiri boda, drugi tri, treći dva i četvrti jedan

○ Kandidati postaju prve četiri osobe sa tako nastale rang liste

●Da RG za dnevni red ima obavezu da obaveštava o biranju kandidata za listu: USVOJENO

4.1.2. Formalno upućivanje zahteva za održavanje parlamentarnih izbora

●Upućivanje zvaničnog zahteva Vladi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora: USVOJENO

●Održavanje konferencije za štampu na kojoj bi taj zahtev bio pročitan: USVOJENO

●Autonomija RJ za politička pitanja da sastavi i sutra na KRG za strategije iznese dokument koji bi sadržao predloge vezane za upućivanje ovog zahteva, protest 19.05, moguću konferenciju za štampu, kao i pregled toga šta je izglasano vezano za Direktivu

134-25.1: USVOJENO

4.2. Krovne radne grupe

4.2.1. Normativni poslovi i arhiv

4.2.1.1. Izbacivanje FEFA-e

●Izašli su iz fizičke blokade, nastava se ne blokira, već samo bojkotuje, jer ne žele sukob sa upravom

●Poslovnik kaže da član VSD-a može biti samo ona VŠU koja je u fizičkoj blokadi

●Izbacivanje FEFA-e sa VSD-a: USVOJENO

4.2.2. Mediji

● Apel FVM-a da se pošalje delegacija studenata za sastanke sa evropskim zvaničnicicma u Briselu

4.2.2.1. FMU - zahvalnica akademskoj zajednici i poziv za podršku drugih društvenih grupa

● Objavljivanje saopštenja zahvalnosti akademskoj zajednici na društvene mreže Studenata u blokadi[ Tekst saopštenja se nalazi na strani 1 dokumenta linkovanog u naslovu tačke 4.2.2. Mediji ]: USVOJENO

4.2.2.2. SF - delegacija studenata za sastanke sa evropskim zvaničnicima u Briselu

●Formiranje delegacije Studenata u blokadi za sastanke sa evropskim zvaničnicima u Briselu: USVOJENO

●Davanje autonomije KRG za medije za odabir delegata:

USVOJENO

●Da ETF ne plaća put delegaciji: USVOJENO

4.2.2.3. FF - Instagram i Fejsbuk promocija i moderacija zborova

●Kreiranje stranica na društvenim mrežama za promociju zborova: ODBIJENO

○ Poenta zborova je da se ljudi sami organizuju, KRG i RG za medije takođe već imaju puno posla, a manjak ljudi

4.2.3. Strategija

4.2.3.1. FF - Govor za protest predškolskog kruga 11.5.

●Govor se nalazi na strani 1 dokumenta linkovanog u naslovu tačke 4.2.3. Strategija: USVOJENO

4.2.3.2. FF + UU + RJRP - Amandman na Društveni dogovor član 16.

Radnička i socijalna pitanja

● Predlog teksta tačke 16. Radnička i socijalna pitanja[ Tekst se nalazi na strani 2 dokumenta linkovanog u naslovu tačke 4.2.3. Strategija ]: USVOJENO

4.2.3.3. MATF - Amandman na Društveni dogovor član 17. Nacionalni interesi

● Izmena reči “vlast” u “privremenih institucija samouprave” u delu tačke 17 koji govori o politici prema Kosovu i Metohiji: USVOJENO

4.2.3.4. Radikalizacija u cilju raspisivanja izbora

●Blokada TC-a 16.05. na dve tačke u Beogradu: USVOJENO

●Akcija je takođe iskordinisana i sa kolegama iz Subotice, Novog Sada, Kragujevca i Niša

●Plan za Beograd je da se blokiraju dva TC-a do kojih bi se šetalo dva do tri sata, u trajanju do zatvaranja istih

●Najava akcije bi bila na šesnaestominutnoj tišini 13.05.

●Efekat koji će se postići je smanjen promet u TC-ovima koji bi uticao na ekonomsku situaciju u državi

4.2.3.5. EKOF

4.2.3.5.1. Predlog za Veto

● Ukoliko se usvoji odluka o državnom vetu, dva fakulteta koji predlože veto i on prođe, imaju mogućnost za još jedan veto i tako u ciklusu od dva kruga, posle čega plenumi gube mogućnost veta kao i da kolaboracija dva fakulteta bude samo u okviru istog univerziteta: ODBIJENO

4.2.3.5.2. Negativne kvalifikacije

●U okviru druge tačke negativnih kvalifikacija, termin

“opoziciona partija“ nije dovoljno jasno definisan

●Predlog da se tačka preformuliše tako da kandidat ne može da bude niko ko je u poslednjih 12 meseci bio član bilo koje političke stranke, kao i da se izbaci to da ne može biti funkcioner opozicione stranke: ODBIJENO

4.2.3.5.3. Prelazni karakter potencijalne vladajuće većine

●Dodavanje tačke u pozitivne kvalifikacije koja glasi

“Kandidat je potpisao izjavu kojom se javno i

nedvosmisleno obavezuje da se neće kandidovati na bilo kojim izborima koji se budu održali u roku od četiri godine od njegovog preuzimanja poslaničkog mandata”: ODBIJENO

●U slučaju da lista formira vladajuću većinu, poslanički mandati će biti ograničeni na šest do devet meseci, umesto 16 do 18:

ODBIJENO



4.2.3.5.4. Poziv na raspisivanje lokalnih izbora

●Pobeda na lokalnim izborima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu bi bila skoro zagarantovana, što nije slučaj za parlamentarne izbore

●Da li smo za to da Studenti u blokadi pozovu na raspisivanje izbora za gradske skupštine Beograda, Niša i Novog Sada, kao i izbora za opštinske skupštine gradskih opština u Beogradu i Nišu:

ODBIJENO

●Da li smo za to da ukoliko se ovaj predlog usvoji, Studenti u blokadi objave priloženo saopštenje na svojim glasilima na društvenim mrežama[ Saopštenje se nalazi na strani 8 dokumenta linkovanog u naslovu tačke 4.2.3. Strategija ]:

ODBIJENO ● Da li smo za to da ukoliko se ovo saopštenje usvoji, KRG za medije dobije autonomiju da napravi stilske i gramatičke, ali ne i suštinske promene na ovom tekstu:

ODBIJENO

4.2.3.6. Predlog za izmenu datuma performansa

●Performans pravljenja formacije u obliku 11:52 sa upaljenim ekranima telefona je trebalo da bude 11.05.

●Kako bi se sprovela adekvatna promocija i organizacija, predlog je da se akcija pomeri na 01.06.

●Odlaganje datuma performansa: USVOJENO

●Nov datum da bude 01.06: USVOJENO

●Naziv akcije

〇“Osvetli mrak”: ODBIJENO

○ “11.52”: ODBIJENO

●Da se akcija zove “Za našu decu” (naš predlog): USVOJENO

〇Prvi jun je Međunarodni dan dece :)

4.2.3.7. PBF - negativne kvalifikacije - Stav, Sviće, Proglas ● Dodavanje u negativne kvalifikacije člana to da “Nije aktivista onih nevladinih organizacija i narodnih inicijativa od kojih su se ogradili plenumi fakulteta univerziteta u Srbiji, a to su: Proglas, Stav i Sviće":

ODBIJENO

●Članovi Stava svakako ne bi mogli da budu kandidovani pošto su isključivo studentska organizacija

4.2.3.8. FVM - negativne kvalifikacije - Proglas

●Izražavaju zabrinutost što se može desiti da članstvo u Proglasu bude negativni kvalifikacioni kriterijum, s obzirom na to da se tamo nalaze kvalitetni ljudi - smatraju da bi bila veća šteta ne uključiti ih

●Da nemamo glas, jer je predlog nejasan i nema modalitet glasanja: USVOJENO

4.2.3.9. Vraćanje veta fakultetu čiji veto je uspeo

● Ukoliko fakultet koji je dao veto na nekog kandidata ima validne argumente za veto tj. veto prođe VSD, fakultet dobija pravo na novi veto: ODBIJENO

○ Problematično je što se validnost ispituje kroz VSD, a veto je na nivou države

○ Vetiranje bi išlo u beskonačnost i beogradski veto bi izgubio smisao

4.2.3.10. Glasanje za amandmane Direktive na nivou Srbije

● Slanje svakog amandmana, pa i onih odbijenih na VSD-u, svim VŠU kao deo Direktive 134-25.1, s obzirom da se odluke vezane za Direktivu donose na nivou svih VŠU u Srbiji:

USVOJENO

4.2.3.11. Pitanja o izlasku u javnost o detaljima liste

●Radi rešavanja nedoumica i lakšeg funkcionisanja, predlaže se da se plenumi usaglase povodom sledećih pitanja

●Da li smo za to da se studenti javno oglase povodom željenog datuma izbora ili raspisivanja izbora: ODBIJENO

●Da li smo za to da taj datum bude onaj koji je predložen u dokumentu Direktive 134-25.1: ODBIJENO

●Da li smo za to da se dokument Direktive objavi javno:

ODBIJENO

●Da li smo za to da se lista predložena od strane studenata za parlamentarne izbore ne objavljuje do raspisivanja izbora:

ODBIJENO

●Da li smo za to da se lista ne objavljuje dok ne bude postojala finalna lista, odnosno dok se ne završi proces vetiranja:

USVOJENO

4.2.4. Merenje

●Apel DTM-a da svi koji imaju stare CD-ove i DVD-jeve pošalju iste na DTM kako bi realizovali veliku disko statuu



4.2.4.1. Predlog G.A.S.

●Nepoverenje Glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu:

USVOJENO

○ Kolege smatraju da su previsoke cene peronskih karata

4.2.4.2. Studenjak na vodi

● Da se “Beograd na vodi” pretvori u veliki studentski dom nakon pada vlasti: USVOJENO

○ BGH2O i ovako služi samo za “pranje para”, te bi studenti činili veliku uslugu državi

4.2.4.3. Parada preponosa

● Napraviti ultra jaku žurku/paradu na kojoj ćemo popiti sav alkohol u Beogradu, ako/kad pobedimo na izborima:

USVOJENO

4.2.4.4. Muzej korupcije

● Da se Žeksov hram pretvori u Muzej korupcije nakon pada vlasti i nakon što mu se oduzme sva imovina: USVOJENO

4.2.4.5. Smrt IQOS-y

●Svi smo svesni pojave u našem društvu gde se mladi okreću krindž alternativama cigari, jedna od njih je IQOS, koji ubija kako smrdi

●Nepoverenje IQOS-y, jer je sramota koristiti ga: USVOJENO

4.2.4.6. Osnivanje RJ za veštičarenje

● Osnivanje RJ za veštičarenje koja bi se koristila Vlaškom magijom isključivo u svrhu odbrane od neprijateljski nastrojenih čini i podsticanja pobede studenata: ODBIJENO

4.2.4.7. Stounhendž na Midžor

●Da studenti idu peške do Stounhendža i uzmu jedan kamen iz te postavke, pa da se zatim vrate u Srbiju i spuste taj kamen na srpski deo Midžora, kako bi naša strana bila viša od bugarske:

USVOJENO

●Dodatno, ukoliko kamen pluta, mogu i da plivaju

4.2.4.8. Raspuštanje bezbednosnih struktura i postavljanje novih

●U načelu raspuštanje svih bezbednosnih struktura Republike Srbije (vojska, policija, itd.) i postavljanje novih:

ODBIJENO

●Davanje ingerencija KRG za bezbednost za formiranje novih struktura: ODBIJENO



●Naš predlog - RG za bezbednost reformisati u viteški odred, što bi značilo da imaju svoje štitove, konje i šarene majice:

USVOJENO

4.2.4.9. Ružica - Hrist

● Osuda činjenice da sva policija sveta napada mikrotalasnim i svetlosnim oružjem Ružicu - Hrist već 25 godina: ODBIJENO



5. Razno

Autor: Pink.rs