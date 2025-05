Vučić inicirao izmene i dopune zakona o osnovnom i visokom obrazovanju - nakon sramnog tvita ETF-a u blokadi! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić inicirao je izmene i dopune zakona o osnovnom i visokom obrazovanju nakon sramnog tvita ETF-a u blokadi.

Ovu informaciju otkrila je predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić prilikom gostovanja na Informer TV.

- Predsednik je inicirao da Narodna skupština krene izmene i dopune zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kako bi u okviru našeg obrazovnog sistema postale obavezne, ne ko želi ili ko se seti ili kome padne napamet ili da to ostane do fantastičnih učitelja, učiteljica, nastavnika, profesora, nego da to bude obavezno posete najvećim stratištima našeg naroda. Zato što je sasvim očigledno da je naše obrazovanje u poslednjih nekoliko decenija u potpunosti omanulo, zato što je nemoguće da vi imate mladu, od nekih 20tak i kusur godina koja je toliko nesvesna žrtve koju je naš narod, na kraju krajeva i svi narodi Evrope, ali naša narod posebno i Sovjeti podneo, da izjednači svoju zemlju za Tećim rajhom. To je takva sramota našeg obrazovnog sistema. Mi moramo sada da izmenimo zakon i da, recimo u osnovnim školama bude obavezno da deca posete groblja oslobodiocima Beograda, da posete stratište u Kragujevcu, da imaju posebne lekcije i posebne dan sećanja i pamćenja i edukacije o tome. Jajince, logor na Banjici, Staro sajmište, Donju Gradinu, Kozaru... To su sve stvari koje mi moramo da vratimo u naš obrazovni sistem - rekla je Brnabić.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, studenti blokaderi sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na "Iksu" su sopstvenu državu nazvali Trećim rajhom, a Narodnu skupštinu Rajhstagom.

pročitajte još HITNA REAKCIJA VJT: Visoki savet tužilaštva da reaguje povodom pretnji Dragana Đilasa

Autor: Pink.rs