Bulatović za Pink o poseti Vučića Moskvi: Kada se vidi kako je to sve izgledalo, to je poraz svih ljudi koji žele zlo Srbiji (VIDEO)

Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS-a, govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi kaže da je to što se desilo u prestonici Rusije za nas veliki uspeh.

- Juče kada ste videli kako je to sve izgledalo, to je poraz svih tih ljudi koji žele zlo Srbiji. Oni neće doći sebi već dugo vremena. Takva diplomatska aktivnost koju ima Aleksandar Vučić u svojoj karijeri je nešto nezamislivo - kazao je Bulatović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Bulatović je rekao da treba zamisliti kolika je čast sedeti i razgovarati sa predsednicima Rusije i Kine.

- To je takav uspeh za našu zemlju i to će značiti ne samo za ovaj trenutak, to će za buduće generacije, to su čelična prijateljstva koja će trajati, a jasno je da je Rusija veoma važan faktor u svetu - naveo je Bulatović i dodao da su mnogi svetlosne godine udaljeni od razgovora Si Đinpinga.

Autor: Pink.rs