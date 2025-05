Koju pesmu peva kad je niko ne vidi i koja bi bila njena supermoć kad bi mogla da bira, samo su neka od 5 pitanja koja joj je postavila veštačka inteligencija, a predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić glatko je odgovorila na svako sem na jedno koje ju je na trenutak zbunilo!



Na pitanje šta bi bila kad ne bi bila u politici, odgovorila je konsultant. Na to šta peva kad je niko ne vidi, odgovorila je "I love to hate you" od grupe Irejžer (Erasure).

Kad je reč o supermoći koju bi želela da ima, odgovorila je da ume da peva, ali na pitanje "Šta je najčudnije što te je neko pitao na sastanku?" na trenutak je zastala i prvo odgovorila sa "Ne znam", a onda dodala da je to oštra konkurencija jer je bilo čudnih stvari...



Autor: D.B.