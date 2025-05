Šešelj: Zapadne sile su otpisale sadašnje lidere opozicije i preko studenata pokušavaju da dođu do novih imena, ide im taljavo

Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji iza nas, Danu pobede nad fašizmom, suverenoj politici predsednika Aleksandra Vučića i blokaderskom dodvoravanju Piculi govorili: Vojislav Šešelj, lider SRS, Branislav Lečić, glumac, i Nenad Popović, ministar bez portfelja.

Predlog broj 1. Vučić u Moskvi

Vojislav Šešelj rekao je na početku emisije komentarišući snimak razgovora Putina da je Vučić nedavno naučio ruski, dodajući da mu je to lako išlo i da je potom učio i nemački.

Kao je naveo domaćini su veoma lepo reagovali što je Vučić u razgovoru sa Putinom govorio na ruskom.

On je upozorio na jednu činjenicu, a to je da niko od ozbiljnih zvaničnika nije zamerio Vučiću što je išao u Rusiju.

- Ponosan sam na jednu stvar, tamo su bile 4 srpske delegacije, delegacija koju je prevodio Vučić, a bila je i delegacija koju je predvodio Dodik, kao i delegacija sa Željkom Cvijanović i delegacija Srpske radikalne stranke - naveo je Šešelj.

Nenad Popović je dodao da su predsednika Vučića u Moskvi dočekali kao heroja.

- On je pored svih pritisaka održao reč i došao je da bude zajedno sa svima onima sa kojima je oslobođena naša zemlja, i on nikako nije mogao da ne bude tamo jer je dao reč - naveo je Popović.

Popović je rekao da je predsednik Vučić izvanredno vodio razgovore i sa predsednikom Kine i predsednikom Rusije on nije vodio razgovore za sebe već za Srbiju.

- I sada je i ovaj put Vučić direktno dogovorio sa Putinom da nam ostanu mnimimum isti uslovi kada je u pitanju cena gasa, možda čak i bolji iako imamo za sada najbolju cenu gasa u Evropi - rekao je Popović.

On je podsetio na izjavu predsednika Sija koji je rekao da će Kina uvek biti uz Srbiju.

Kako je rekao ekonomsko i bezbedonosna komponenta je nešto što opredeljuje države i velike državnike.

- Predsednik Vučić je pokazao da je veliki državnik i sa njim razgovaraju predsednici najvećih država - dodao je Popović.

On je dodao da je Vučić je stvarno zvezda u Rusiji, podsećajući da je imao i sastanak sa patrijarhom Kirilom.

- Sa evropskim zvaničnicima predsednik Vučić razgovara kao niko na svetu, ravnopravno i srdačno razgovara sa predstavnicima velikih sila i govori io interesima građana Srbije - rekao je Popović.

Dadao je da su i predsednik Si i predsednik Putin podržali predsednika Vučića u borbi protiv obojene revolucije.

Branislav Lečić govorio je o antiruskoj histeriji koja je zavladala u delu javnosti. On je rekao da nije to novo.

- Ta logika antiruska je jedna besvest o krucijalnim geostrateškim zbivanjima u svetu - rekao je Lečić.

On je rekao da posle 80. godina ipak buja fašizam. On je naveo primer sprečavanje pojedinih predstavnika država da odu na proslavu Dana pobede nad fašizmom.

- Pojava nacizma prvo u Ukrajni biva podržana najpre u Evropi, ovde je očigledno rafiniranog skrivenog fašizma, to je politika isključivosti i želi se samo verododstojnost samo jedne istine , a Rusijia je to sprečila - naveo je Lečić.

Šešelj je podsetio na izjavu maršala Žukova iz 1945. godine koji je rekao da Evropa nikada neća oprostiti pobedu nad fašizmom.

On je dodao da Rusija ima pravo da interveniše u svim evropskim zemljama gde se ponovo pojavljuje nacizam.

Šešalj je rekao da mu je samo žao što naša garda nije učestvovala na paradi u Moskvi, dodajući da takav propust u budućnosti više nikad ne treba da se napravi.

Kako je rekao u Ukrajnini su otvoreno nacisti došli na vlast.

- Nacizam je pokazao veliku vitalnost, ja se držim toga da normalan čovek ne može biti nacist. Samo ludaci mogu biti rasisti i nacisti, ali dešava se u Evropi se svuda budi nacizam - rekao je Šešelj.

Lečić je dodao da je zapad čuvao nacizam koji je upotrbljen najpre kao sredstvo u borbi protiv komunizma.

Govoreći o odnosu Evrope i Rusije Šešelj je rekao da su germanske zemlje uvek bile protiv Rusije.

O reakciji opozicije kada je Vučiću pozlilo u Americi i insinuaciji da je sve to kako biizbega odlazak u Rusiju glumac Branisalv Lečić je rekao da je to uobičajen način ponašanja opozicije koji ne dovodi do rezultata.

Govoreći o situaciji u Ukrajini i sankcijama, Šešalj je rekao da su navodi koji su se pojavili o tome kako Srbija izvozili oružje u Ukrajnu, laž i kleveta.

Šešelja je rekao kako sada mnogi zavide predsedniku Vučiću njegovom stavu i držanju i naveo je primer francuskog predsednika Makrona.

Predlog broj 2. Nisu za izbore. Osim kad jesu

2. Nisu za izbore. Osim kad jesu. 1.deo pic.twitter.com/e1KbtNvkKa — Hit Tvit (@hit_tvit) 11. мај 2025.

O najnovijem poduhvatu studenata i aktera koji traže izbore Šešalj je rekao da je ovde reč o mračnim izdajničkim snagama.

On je ispravio Anu Brnabić koja je rekla da studenti mogu da se obrate predsedniku vučiću i rekao da on može da raspiše izbore samo na zahtev vlade.

On je podsetio na ponašanje opozicije u Narodnoj skupštini i reko da je to mogao biti razlog za raspisivanje Skupštine.

Kako je rekao raspisivanje izbora je praktično nemoguće jer nema vremena da se to uradi do kraja juna.

Kako je rekao on bi im dao izbore al ne odmah negde krajem godine. Oni bi se toliko međusobno do tada posvađati.

- Na izborima oni nemaju šanse da pobede. Ne verujem da će pobediti ni u Kosjeriću ni u Zaječaru. Oni nemaju koga da stave na listama - rekao je Šešeljl.

Kako je rekao može lista biti sastavljena samo od studenata ali studetni su ne dovršeni stručnjaci.

Nenad Popović kao pripadnik trenutne vlasti rekao je da je vlada ispunila sve zahteve koji su postavljeni i sve vreme vlada poziva na dijalog, a da niko nije želeo da razgovara.

- Jedini koji je nadležan da raspiše izbore je predsednik Vučić, a oni ne žele da razgovarani ni sa predsednikom koji ima najveći legitimitet ni sa najvećom koalicijom koja vrši vlast - rakao je Popović.

On je podsetio da 70 odsto koje dolaze u Evropu idu na Balkan, u Srbiji se grade auto putevi imao Expo koja nam j kao odskočna daksa za razvoj imamo stabilan rast plata i penzija, o tome niko ne govori.

Popović je rekao da ogorman uticaj na opoziciju u Srbiju imaju stranci i da je ovo čista obojena revolucija.

- Ja ponovo smatram da je jedini koji ima legitimitet uovom društvu predsednik Vučić i vlada koja je dobila na izborima vlast - dodao je Popović.

Vojislav Šešelj je govoreći o opoziciji rekao da su zapadne sile otpisale sadašnje lidere opozicije i da intezivno tragaju za novim imenima i da sada preko studenata pokušavaju da dođu do tih imena, ali ide im traljavo.

Branisalv Lečić rekao je da ako se mi ozbiljno ne zapitamo kako je moguće da jedan profesor bude ozbiljno usmeren protiv države.

- Šta je to doprinelo da se rodi tolika mržnja i da dođemu u situaciju da jedni druge mrzimo - rekao je Vučić.

Kako je rekao činjenica je da postoji građansko nezadovoljstvo ali moramo da vidimo čime je ono isprovocirano. U ovom slučaju treba da budemo mudri i pažljivi i ne može da se na fakultetu nastavi ovakva priča.

Popović je rekao da dijalog mora hitno da se obnovi da se studenti svi vrate u svoje klue, a profesori za katedre.

- Ja sam lično razgovarao sa nekim od profesora i misli mda nekima odgovara ovakva situacija jer su oslobođeni svojih obaveza. Jedini način je da se svi vrate na fakultete i da se vodi dijalog i razgovri sa onima koji su nadležni a to su predsednik i vlada - rekao je popović.

Šešelja je rekao da se nad srpskim narodom i državom vrši jedan eksperiment.

- On se zasniva na prodoru stranih službi u visokoškolske ustanove - rekao je Šešelj.

Kao primer njihovog delovanja naveo je prodaju udženika i podkupljivanje profesora raznim stipendijama i poklonima, to se radi u srednjim školama i na fakultetima.

O uticaju stranih službi Nenad Popović je rekao da se taj uticaj odnosi i na pokušaj da se ekonomija zaustavi i da se uništi Srbija.

Lečić je dodao da je ekonomija važna ali ako ispustimo obrazovanje šta će se desiti.

- Ispušteno je i jedno i drugo, nacionlna politika nije jasno artikulisana da prožme celo obrazovanje, nego još uvek imao filozofiju Tito posle Tita.

U program se javila geldateljka iz novog Bečeja i glasala za predlog Vučić u Moskvi.

Ona je rekla da su slika koju su poslali blokaderi iz Brisela bruka za Srbiju.

Braislav Lečić glasao je je za predlog broj 1. Vučić u Moskvi, Nenad Popović i Vojislav Šešelj glasali su za predlog broj 1 koji je i pobedio.

Autor: Dalibor Stankov