BLOKADERI IZGUBILI ĆIRILICU NA PUTU KROZ HRVATSKU Jovanov: 'I ja sad ne znam, da li se oni sa njima zavitlavaju?' (VIDEO)

Narodni poslanik Milenko Jovanov prokomentarisao je posetu blokadera Hrvatskoj.

- Oni su razvili neki transparent na ćirilici, pa su ih hrvatski policajci zamolili su ih da to sklone, da time ne provociraju pučanstvo, a onda su oni naravno, kao veliki srbi, kao neko kome je stalo do srpske tradicije i srpske ćirilice, to sklonili. A onda su dan kasnije pozvani na juhu pa seli pod šahovnicu. I ja sad ne znam, da li se oni sa njima zavitlavaju? Oni kažu skini ćirilicu ti kažeš "razumem". Kad oni kažu: Sedi pod hrvatsku zastavu da te slikamo, ti staneš - rekao je Jovanov.

Autor: D.B.