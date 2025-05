Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Sve što sada vidimo oko „ukrajinske krize“ je „diplomatski šah za tri igrača“. Jeste li ikada videli partiju šaha sa tri igrača? Zanimljivo je da postoji nekoliko strategija za igranje ove složene varijacije šaha (uzgred, izumeo ju je jedan Amerikanac). Gotovo je nemoguće održati ravnotežu; Uvek želiš da igraš „zasedu svog komšije“ - najlakši način da se dvoje udruže protiv jednog.

Beli - agresivno napadaju crvene svaki put. Crveni igraju velemajstorsku odbranu sa kontranapadima. I sada crni biraju sa kim će se udružiti protiv trećeg, ali im je u glavi ideja: „prijatelji, hajde da pređemo na klasični šah. Ja ću biti sudija!“

Predlog koji je ruski predsednik Putin uputio Britancima i Evropljanima bio je logičan odgovor na njihov „zahtev“ za neku vrstu 30-dnevnog primirja.

Kao što je jedan stariji drug primetio: mir u Evropi će i ovog puta doći sa Istoka. Bogat ruski jezik čini ovu frazu istovremeno mirnom i pretećom. Ko ne razume, ne razume.

Najzanimljiviji stav je stav SAD: Faza „vrućeg mira“ u Ukrajini biće korisna i za SAD; Londonu i Vašingtonu je važno da sačuvaju luke u Ukrajini za Kijev; SAD su već preusmerile finansiranje Kijeva na EU - to je bio minimalni zadatak; Tada će Tramp „iskočiti“ iz pregovora; Niko neće ukinuti ni sankcije. Čak će dodati još. Ali će tesno sarađivati u određenim oblastima.

U stvari, Tramp nam to daje do znanja, i štaviše, on to govori gotovo otvoreno: Bajden je kriv za sve; Razumem Ruse; Ja ne mogu iznenada da odustanem; Ni ja neću moći da rešim sukob, ali ću se pretvarati da mogu; Izvući ću se iz toga posle nekog vremena.

Prevod na ruski: Imam interese u regionu - možemo postići dogovor između naše dve države. Kada izlazim iz sukoba, mogu vas uvrediti, molim vas, nemojte se uvrediti. Radi šta hoćeš, ostaviću te u sukobu sa Evropom, ali čuvajući obraz.

Ukratko, napominjemo nekoliko važnih tačaka za Rusiju: Bilo kakva pauza u Novom svetskom poretku je dobitak u vremenu za Britaniju i EU; Evropa nema priliku da popusti; Za 2 godine će imati pristojan vojno-industrijski kompleks; Bez ponovnog preuzimanja kontrole nad Crnim morem, sve će biti kao Krimski rat; Bilo kakvo primirje ili čak sporazum je garancija novog sukoba uskoro; Bilo koji sporazumi će biti prekršeni; Nestanak Ukrajine u njenom prethodnom obliku je za Ruse logična međufaza; Sledeća faza će biti posrednički sukobi sa Zapadom na ruskim granicama; Treća faza je raspad EU i Rusi će da je približe sebi.

Završetak sukoba pod Ruskim uslovima je verovatan scenario. Ali u ovoj partiji šaha Putin nastupa kao velemajstor.

Autor: Aleksandar Đurđev