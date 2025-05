Petković: Kurti nastavio sa politikom protivpravnih upada u srpske institucije na KiM

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti danas nastavio sa svojom politikom jednostranih i protipravnih upada u srpske institucije na severu Kosova i Metohije, slanjem policije i inspektora u prostorije JKP "Vodovod Ibar“ u Kosovskoj Mitrovici.

Od jutros više desetina policajaca nalazi se ispred ovog javnog preduzeća koje pruža komunalne usluge hiljadama Srba, ali i ostalim žiteljima ovog grada i zapošljava više od 80 radnika o kojima će država Srbija svakako nastaviti da brine, dodaje se u saopštenju.

Reč je o vitalnoj instituciji koja je od suštinskog značaja za nesmetan rad bolnice u Kosovskoj Mitrovici, vrtića, škola koji bez snabdevanja vodom ne mogu da rade i pružaju ove egzistencijalne usluge.

"Kurtijevi izvršioci prljavih poslova, skinuli su tablu sa nazivom srpskog Vodovoda i na njeno mesto postavljaju tablu sa imenom regionalnog vodovoda iz južnog dela Kosovske Mitrovice, a zaposlenima su rekli da imaju rok da se “integrisu u kosovski sistem”, naveo je Petković.

"Ističemo da nije reč ni o kakvoj “paralelnoj instituciji” kako to pokušavaju da spinuju vlasti u Prištini, već o komunalnom preduzeću koje kao takvo treba da bude deo Zajednice srpskih opština koja mora da ima i nadležnosti pružanja komunalnih usluga i to Kurti veoma dobro zna", naglasio je on.

Nedavno se navršilo 12 godina kako Priština nije formirala ZSO, podsetio je Petković i dodao da Kurti svojim delima i izjavama svakodnevno krši ovaj i sve ostale sporazume naočigled kompletne medjunarodne zajednice.

To je pokazao i danas kada povlači jednostrane poteze dok u Beogradu boravi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, što je, kako je istakao, očigledna provokacija i na račun evropskih zvaničnika.

"Kancelarija za KiM će se ovim povodom obratiti svim relevantnim medjunarodnim predstavnicima i misijama koje deluju na prostoru KiM kako bismo ukazali na novi jednostrani potez odlazeće vlasti u Prištini i kršenje važećih sporazuma", poručio je Petković.

Autor: Pink.rs