Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu u Beogradu, nakon čega je usledio razgovor u Palati Srbije.

- Zahvalan sam predsedniku Košti na tome što je posetio Srbiju i doneo dobru volju u razgovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji - napisao je predsednik Vučić.

Kako je rekao predsednik u podeljenom videu, politička volja Srbije je nedvosmislena — da Srbija bude na evropskom putu, da ubrza svoje integracije i da svako ima mogućnost da kaže šta je njegov stav i njegovo mišljenje.

- Ja mislim da to spada u evropske vrednosti, ta vrsta otvorenosti, iskrenog razgovora, dijaloga i demokratskog pristupa. Za nas je veoma važno da je naša ekonomija ubedljivo najsnažnija u regionu. To je važno za naše građane, za životni standard naših ljudi. Bez Evropske unije i njene podrške, teško bi naša ekonomija bila tako i toliko uspešna i sa tom stopom rasta i napretka. Ja sam rekao da je Srbija uvek spremna za razgovore, da nikada od dijaloga nismo bežali i da smatramo da je to jedini put kako problemi mogu da se rešavaju.



Podsećamo, predsednika Evropskog saveta Košta boravio je juče i danas u zvaničnoj poseti Srbiji.

Autor: D.B.