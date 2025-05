To znači da manje od 4 posto britanskih parlamentaraca (tačnije 3,85%) traži promenu britanske politike prema Srbiji i sankcije Vučiću.

Islamistički mediji pridružili su se hajci na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića zbog njegove posete Rusiji i prisustvu veličanstvenoj paradi povodom Dana pobede u Moskvi. Naime, jedan od vodećih medija u BiH, portal Klix, predstavio je inicijativu ČAK 26 članova britanskog parlamenta, koji su zatražili od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva (UK) da preispita svoj odnos prema Srbiji, nakon što je predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, kao stav čitave Vlade UK - pritom zaboravljajući da napomenu kako parlament UK broji ČAK 650 članova!

Klix u tekstu "Vučić na udaru, ali i Srbija: Čak 25 britanskih parlamentaraca traži sankcije i to ne samo njemu", prenosi objavu Eme Luel, članice britanskog parlamenta, koja je na svom nalogu na društvenoj mreži "X", uputila pismo ministru spoljnih poslova u kojem poziva na značajnu promenu britanske spoljne politike prema Srbiji.

Kako tvrdi Ema Lauel, pismo je potpisalo još 25 parlamentaraca. Kako navode u tom dokumentu, Srbija je pod Vučićevim vođstvom intenzivirala veze s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, te ukazuju da je Srbija jedina zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji, uprkos, kako navode, "strašnim zločinima nad Ukrajinom od 2014."

Oni takođe upozoravaju na destabilišuću ulogu Srbije u regionu, uz tvrdnje da Vučić, u saradnji s Kremljom, deluje protiv stabilnosti KiM, BiH i šireg balkanskog prostora.

Zbog svega navedenog britanski parlamentarci, njih "čak 26" pozivaju svoju vladu da odmah promeni kurs, pa da između ostalog, uvede ciljane sankcije protiv Vučića, njegovih najbližih saradnika i članova vlasti, te da upotrebi sva diplomatska sredstva kako bi ohrabrila saveznike da učine isto.

I have today written to the Foreign Secretary seeking a step change in approach to our foreign policy towards Serbia following the attendance of President Vucic at the Moscow military parade on the 9th May. See the letter, co-signed by 25 other parliamentarians, below 👇 pic.twitter.com/6agESw5xLz