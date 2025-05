'SVE TO DELUJE INSCENIRANO' Nestorović o odlasku blokadera u Brisel i Strazbur: Rekli su da nemaju političke zahteve, a to je najčistija politika koja postoji

Predsednik pokreta "Mi-snaga naroda" Branimir Nestorović komentarisao je odlazak blokadera foteljaša u Strazbur biciklima, navodeći da sve to deluje prilično iscenirano i da je to "najčistija politika koja postoji".

- Oni su išli u Strazbur biciklima. I ono što je zanimljivo, gde god su bili, dočekao ih je neki gradonačelnik, neka manifestacija je bila. Gradonačelnik očekuje, ne znam, gradonačelnika, ne znam ovoga, koje sve gradove su oni prošli. Prilično onako deluje inscenirano. Onda posle toga trče maratonci u Brisel, opet. Zašto Brisel, zašto Strazbur, ne razumem. Oni su rekli da nemaju političke zahteve. Ako ideš u Brisel, pritom ideš u EU, ideš u EU komisiju. To je najčistija politika koja postoji. Pa onda kreće, da hoće ka Osijeku sa Severinom. Severina došla na podršku studenata, ali tako. Pa ne znam, u Splitu demonstracije podrške. To je sve ružno. Meni je to jako ružno sve - rekao je on.

Autor: D.B.