BLOKADE NA IZDISAJU, NASTAVA SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Sedam fakulteta tražilo dozvolu za onlajn rad

Ministarstvo prosvete je spremno i na ukidanje smanjenja zarada nastavnom osoblju, što je jedna od mera za stimulisanje nastave koja za univerzitet nema alternativu

Osim Fakulteta organizacionih nauka i Ekonomskog fakulteta, još pet fakulteta, takođe sa Univerziteta u Beogradu, tražilo je dozvolu Ministarstva prosvete za organizovanje onlajn nastave, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora. Ovim putem ranije su krenuli Medicinski fakultet u Nišu, potom i DIF i Pravni fakultet u Novom Sadu, što je jasan pokazatelj da su blokade na izdisaju.

Društvena odgovornost

Izvor Kurira otkriva da je nadležno ministarstvo spremno za različite oblike stimulisanja predavanja na fakultetima i tako pokaže da nastava nema alternativu.

- Ukupno sedam fakulteta Univerziteta u Beogradu tražilo je dozvolu za onlajn rad, što bi mogao biti okidač da se i drugi fakulteti odluče za ovo racionalno rešenje. Ministarstvo prosvete je spremilo dinamičko ukidanje smanjenja zarada nastavnom osoblju na fakultetima, tj. finansijska ograničenja će padati kako se bude obnavljao proces nastave na fakultetima. Ovim žele da stimulišu nastava i društvenu odgovornost i hitno sprovedu depolitizaciju univerziteta. U Ministarstvu prosvete su odlučni da pokažu da nastava nema alternativu za univerzitet - kaže naš izvor.

- Potpuno je besmislena blokada nastave. Bilo je besmisleno i tad kad su počinjali s nekakvim zahtevima, a tek sad je potpuni besmisao sve ovo što se dešava na fakultetima. Politizovanje univerziteta je nešto što je nedopustivo s bilo koje tačke gledišta, i sa zakonske, i s moralne, i s profesionalne strane. Ne mogu ni da komentarišem sva ova natezanja oko normalizovanja nastave. Ako studentima i nastavnicima nije stalo do univerziteta, neka tako i bude. Hajde da ih ukinemo i šta ćemo onda? Dakle, sasvim je besmisleno jer mi pričamo o instituciji koja postoji više od 200 godina. Razgovaramo o situaciji u kojoj će akademska godina propasti ako se ne počne s nastavom, a to je gubitak za desetine i stotine hiljada studenata. I pregovaramo o tome da li će nekoliko desetina ili stotina, nije ni bitno koliko, blokadera da kaže da ili ne. S bilo koje tačke gledišta nedopustivo je da nekoliko stotina studenata ovoliko dugo blokira univerzitete blokirani zato što se njima to tako hoće - naglašava Vuletić.

Besmisao blokada

On smatra da za takvo ophođenje prema univerzitetu nema nijednog argumenta.

- Toliko nebrige i sebičnosti i stava "baš me briga za sve ostale, baš me briga za univerzitet". Ministarstvo se bavi tim, ono je počelo razgovore i pregovore, pa neka oni vide šta će - kaže Vuletić.

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje da su blokade svakako na izdisaju i da ovo što sad rade blokaderi više liči na pokušaj da se veštački održi atmosfera koju su nametali, a koja je počela da se ispumpava još od 15. marta.

- Svedoci smo toga da se sve što je predvideo predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapravo i ostvaruje. Zahtevi su ispunjeni, a zapravo oni nisu ni bili cilj, već je cilj bio da se na ulici sruši vlast. U početku su govorili da politika nema veze s protestima i blokadama, a onda se ispostavilo da je zapravo politika suština svega. Deo ljudi koji su iskreno bili u ovome su konačno shvatili da su izmanipulisani i da se nikada nije radilo o pravdi ili o radu institucija, već samo o dobro smišljenoj političkoj igri vođenoj spolja i iznutra. Svakako da je početak rada FON i Ekonomskog fakulteta u Beogradu veoma dobra vest, a podsetiću vas da je prvi s radom počeo Medicinski fakultet u Nišu, a potom i DIF i Pravni fakultet u Novom Sadu. Sve više fakulteta se vraća nastavi i ispitnim obavezama i lično smatram da je to još jedan korak ka tome da se pokaže potpuni besmisao blokada. Tek ćemo u narednom periodu jasno sagledati koliku su zapravo štetu našoj državi nanele ove blokade, ali će to uvideti i sami studenti - napominje Lisica.

Autor: D.B.