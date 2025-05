Vučić na skupu u Nišu poručio: Moramo da razvijamo zemlju i da rastemo najbrže u Evropi

U Nišu je danas održan centralni skup "Ne damo Srbiju" u okviru svenarodnog sabora na kojem je predstavljen Pokret za narod i državu, i na kojem je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da od sada sluša narod koji hoće da radi, a ne onaj koji hoće da mu državu vode nerad i neznanje.

"Moramo da se dignemo, dragi prijatelji, što pre! Moramo da počnemo da radimo više nego ikada, da se borimo za našu zemlju jače i snažnije nego ikada, da ponovo podignemo zemlju i da rastemo najbrže u celoj Evropi, jer znamo, možemo i umemo! Srbija to može", naglasio je predsednik.

Vučić je pozvao sve na razgovor i da se problemi ne rešavaju na ulici, nego u institucijama i dodao da je spreman i na dijalog sa onima koji su, kako kaže, protiv njega.

Navodeći da je ponosan na Srpsku naprednu stranku i njene koalicione partnere, Vučić je kazao da je došao momenat kada je potrebna promena i da je zato potreban novi pokret.

"Ponosan sam na ovaj novi pokret zato što nam je potreban. Morate u politici da razumete trenutak, da vidite kada dolazi moment kada mi sebe moramo da promenimo", kazao je Vučić i dodao da će pokret okupiti ljude koji do sada nisu bili u politici.

Vučić je istakao da je upravo u Nišu okončana obojena revolucija 21. marta, jer su ljudi tada shvatili da kada bi se oni koji su tada vršili nasilje dočepali vlasti ne bi bilo demokratije, jer bi terorisali sve koji drugačije misle i suprostavljaju im se.

Poručio je da ga ne zanimaju više nikakvi zahtevi onih koji šest meseci unazad blokiraju širom Srbije, a koji su za njega govorili da je nenadležan i istakao da od danas sluša samo narod koji nije bahat i koji hoće budućnost.

Kako je dodao, sledi pitanje odgovornosti za sve koji su kroz blokade uništavali decu i Srbiju, od kojih niko neće moći da pobegne.

Prema njegovim rečima, u Nišu su demonstracije preuzeli da vode oni koji se otvoreno zalažu za priznanje nezavisnosti tzv. Kosova, kojima je to ideal politike, kao i kazna za Srbe u Republici Srpskoj i obeležavanje srpskog naroda kao genocidnog.

"Kosovo i Metohija je Srbija i nije samo Ustav Srbije. To je srce i duša, to je naš zavet, više od svake politike. Razumeo bih da sam negde drugo to čuo, ali da u Nišu politiku vode i državu ruše oni koji govore da su za nezavisno Kosovo, to je za mene nemoguće", rekao je predsednik.

Govoreći o zahtevima opozicije i studenata u blokadi za prevremene parlamentarne izbore, Vučić je kazao da će izbora biti, ali da ne treba da ih traže previše, jer će ubedljivo izgubiti.

"Ne jurite, ne tražite ih previše. Znamo mi da vi ne mislite stvarno na izbore, nego mislite da kažete da je neko opljačkao, pa da opet možete da provodite blokade", rekao je Vučić.

Dodao je da će odluku o izborima u Srbiji da donose nadležne institucije.

Predsednik je, navodeći da su blokaderi šest meseci uništavali zemlju, kazao da sada mora da počne da se radi više nego ikada.

Kada je reč o ulaganjima i realizaciji infrastrukturnih projekata u Nišu, Vučić je najavio da će građani Niša od 1. jula imati besplatan prevoz, kao i da će ove godine učenici od prvog do osmog razreda u tom gradu imati i besplatne udžbenike, da će grad dobiti novo porodilište, kao i da je u izgradnji Naučno-tehnološki park.

"Lično sam učestvovao u dovođenju deset fabrika u Niš. Danas je u Nišu zaposleno, nećete verovati, 28.500 ljudi više nego tada, iako imamo manje ljudi. Naravno i zbog migracije, ali najvećim delom zbog niskog prirodnog priraštaja", naveo je Vučić.

Govoreći o izgradnji saobraćajnica, predsednik je podsetio da je za vreme aktuelne vlasti urađen auto-put od Niša ka Solunu i ka Skoplju, kao i da se nastavlja izgradnja puta prema Prokuplju, Kuršumliji i Merdaru.

"To mnogo znači našem narodu i na centralnom Kosovu i u Gračanici, ali i u Gornjem Kuscu, Novom Brdu, čitavom Kosovskom Pomoravlju, ali i Štrpcu. To će nam biti dobro jednog dana i za trgovinske odnose sa Albancima jer ćemo uvek biti ekonomski snažniji", zaključio je predsednik Srbije.

Na centralnom skupu obratili su i prosvetni inspektor u penziji Dragana Krstić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu Vladislav Volarević, studentkinja Medicinskog fakulteta u Nišu Marija Stanković i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji su poručili da su za razvoj zemlje za šta je neophodno jedinstvo, saborstvo i rad.

Pre početka skupa, oko 17 časova, razvijena je najduža zastava Srbije uz reku Nišavu kod Niške tvrđave, dugačka 200 i široka 10 metara.

Drugi dan svenarodnog sabora počeo je kulturno-umetničkim programom, a na Trgu kralja Milana postavljeni su štandovi na kojima se građani informišu i mogu da se učlane u Pokret, kao i da ostave pisma za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U Nišu su osim predsednika Vučića, bili i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministri Siniša Mali, Jelena Žarić Kovačević, Darko Glišić, Ivica Dačić, Snežana Paunović, predsednik SNS Miloš Vučević i drugi zvaničnici.

