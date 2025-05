Gujon za Pink: Izbori će biti raspisani kada nadležna institucija odluči da ih raspiše

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je večeras da će vanredni izbori koji su zahtev studenata u blokadi, biti raspisani kada jedina nadležna institucija, odnosno predsednik Srbije Aleksandar Vučić bude odlučio da ih raspiše.

- Ja obožavam izbore, obožavam kampanju, ali mislim da će biti vreme i za izbore, kada jedina nadležna institucija za to, a to je predsednik države, bude odlučio da raspiše te izbore - istakao je Gujon u ''Hit tvitu'' na TV Pink.

Gujon je, govoreći o mešanju nekih stranih zvaničnika u unutrašnju politiku Srbije, istakao da mi ne biramo strane lidere u stranim zemljama, već ih poštujemo i sarađujemo sa njima.

- Mi ih poštujemo i moramo da sarađujemo sa njima i da se vidimo sa njima, kakvi god da su, i mi to radimo, zato što je Srbija demokratska zemlja koja poštuje demokratski izbor drugih naroda u drugim državama. Samo tražimo za one koji su u tim zemljama da poštuju demokratski izbor srpskog naroda u Srbiji - naglasio je Gujon i dodao da je srpski narod u Srbiji pokazao u više navrata u prethodnih 13 godina u koga veruje i za koga glasa.

On je rekao da u Briselu, Strazburu i drugim mestima treba da uče o demokratiji i vide ko ima podršku sprskog naroda.

- Uvek reagujem kad neko iz inostranstva pokušava napada Srbiju i tako uvek arogantno, to uvek na engleskom jeziku, kako bi svi ovi botovi iz našeg regiona mogli to da razumeju i da se nadovezuju i da nastave kampanju protiv Srbije i srpskog naroda. I to moramo svaki put da reagujemo i da budemo aktivni. Treba da pravimo razliku između zvaničnih kontakata i privatnih i ideoloških kontakata - istakao je Gujon.

Prema njegovim rečima, Srbija je jedna od zemalja u Evropi gde se ljudska prava najviše poštuju.

- Ovde imamo 22 nacionalne manjine koje su priznate, sa svojim školama, sa svojim službenim jezicima. To kad kažete nekome u Francuskoj, u Nemačkoj, pa ljudi ne veruju da to postoji. To postoji kod nas. I onda da neko sa strane nam drži lekcije o tome kako se mi ponašamo ovde, pa oni bi trebalo da se ugledaju na nas, baš zbog toga. Tako da, ja sam svestan šta je dobro u Srbiji, ja sam svestan šta nije uvek dobro na Zapadu, koji veoma često idealizujemo - zaključio je Gujon.

Autor: Pink.rs