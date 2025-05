SUĐENJE SRBINU ČASLAVU U PRIŠTINI: Počelo iznošenje završne reči, pre tri godine došao u Istok nakon očeve smrti i otad ga drže u pritvoru (VIDEO)

Pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas je počelo iznošenje završne reči u slučaju Časlava Jolića iz Istoka, koga Specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u periodu 1998. i 1999. godine.

Jolić osuđen je u junu prošle godine na osam godina zatvora, nakon čega je njegov advokat Miodrag Brkljač uložio žalbu, a Apelacioni sud vratio suđenje na početak.

On je uhapšen 3. juna 2022. godine kada je nakon očeve smrti došao u Istok kako bi pribavio dokumentaciju u vezi sa ostavinskom raspravom.

„Sada je vreme da donesemo pravdu za sve žrtve u ovom procesu, u ovom slučaju jos jednom smo saslušali glavnog svedoka, izvedeni dokazi su jasni, oni jasno pokazuju da je optuženi izvršio delo za koje se optužuje”, naveo je tužilac.

Tužilac Morina zatražio je od suda da procene izjave svodoke.

„Svaki svedok je izjavio ono što je video, i sa njegove tačke gledišta, kada se događaj desio. Istina je da u nekim poljima ne može tačno da se odredi u kojim okvirima je okrivljeni oštetio žrtvu, ali to ne isključuje krivičnu odgovornost”, poručio je tužilac.

Tužilac ističe da žrtve traže pravdu, stoga je predlagao sudu da okrivljenog Jolića proglasi krivim.

Advokat Miodrag Brkljač, branilac Jolića, u svojoj završnoj reči naveo je da ni u jednom trenutku u toku postupka nije osporavao opšti kontekst u kome su se navodno odigrali događaji koji su predmet optužnice.

„Optužnica koju je predstavio tužilac tvrdi da je moj klijent učestvovao sa nekim drugim licima u premlaćivanju tri ostećena civila albanske nacionalnosti i to je kvalifikovano kao ratni zločini...Tvrdim na osnovu dokaza, da moj klijent nije bio redovni rezervni policajac i da nije ucestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Jedini način da dođemo do istine je da savesno procenimo kredibilitet oštećenih i saslušanih svedoka, da bi izveli zaključak koji je najvažniji, a to je da li je specijalni tužilac pružio sudu dokaze koji van svake sumnje pokazuju da je moj klijent izvršio krivično delo", rekao je on.

Specijalno tužilaštvo je 18. novembra 2022. godine protiv njega podiglo optužnicu na osnovu sumnje da je za vreme rata u saučesništvu sa drugim licima, kršeći pravila međunarodnog prava primenio mere mučenja i nanošenja velike patnje ili povrede telesnog integriteta ili zdravlja prema civilnom stanovništvu koje nije direktno učestvovalo u ratnom sukobu.

Jolić se na prvom ročištu u decembru iste godine izjasnio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret.

