Ministarka Mesarović oštro reagovala na skandaloznu odluku suda u Novom Sadu: Do nedavno su se od njih ograđivali i njihovi iz stranke, a danas sud te iste osobe pušta na slobodu

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram profilu i istakla da je "potpuno skandalozna odluka suda u Novom Sadu da se na slobodu pusti Marija Vasić i dvoje aktivista PSG i Stava, kojima se na teret stavljaju najozbiljnija dela protiv ustavnog poretka države"

Potpuno skandalozna odluka suda u Novom Sadu da se na slobodu pusti Marija Vasić i dvoje aktivista PSG i Stava, kojima se na teret stavljaju najozbiljnija dela protiv ustavnog poretka države!

Do nedavno su se od njih ograđivali i njihovi iz stranke PSG jer su otvoreno planirali teroristički napad, što je čula cela Srbija, a danas sud te iste osobe pušta na slobodu.

Pitam se kome služe pojedine sudije? Da li služe narodu i državi, za šta su birani i polagali zakletvu, ili služe blokaderima-foteljašima i nekim centrima moći koji uporno pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju u Srbiji? Da li su današnjom odlukom da teroriste puste na slobodu potvrdili da su saučesnici onih koji pokušavaju da nam otmu i unište državu, da pogaze Ustav i zakone? Pitanje za jedne je koliko koštaju njihov obraz i čast? A pitanje za druge – koliki morate da budete licemeri pa da se s jedne strane borite protiv pritiska na pravosuđe, za nezavisnost institucija zbog čega već sedam meseci blokirate i zagorčavate život normalnim ljudima u Srbiji, dok sa druge strane pištite, vrišite, vezujete se za ograde suda u Novom Sadu i na sve načine vršite pritiske na sud da teroriste pusti na slobodu?

Zašto je dozvoljeno da se preti pravosuđu, ili suflira kakve odluke da donosi? I zašto jedan deo pravosuđa pristaje na to, okrećući leđa pravu i pravdi, Ustavu i zakonima?

Ne želim da verujem da je ova današnja skandalozna odluka suda u Novom Sadu signal da se pravda u Srbiji isteruje silom. Očekujem da ćemo se vratiti na pravi odnos prema demokratskim principima i nezavisnosti pravosuđa kao jednog od nosećih stubova naše države. Podsetiću, dok sud pušta na slobodu teroriste, već četiri meseca četvorica mladića su u pritvoru jer su branili prostorije svoje stranke.

Srbija će pobediti sve one koji ne poštuju Ustav i zakone i sve one koji ne dozvoljavaju da pravda bude zadovoljena, pod čime mislimo na sudije koje su donele ovako skandaloznu i sramnu odluku i na sve one koji su vršili na njih pritisak da se ne poštuje Ustav i zakoni- napisala je Mesarović.

Autor: A.A.