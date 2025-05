DVA IMENA UREZANA U SRCE NACIJE! Spasić: Vučić i Vučević čuvari nezavisne i samostalne Srbije

Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

U vreme kada se Srbija ponovo našla na raskrsnici istorije, suočena sa naletom pokušaja da se sprovede krvava obojena revolucija, suočena sa naletom stranih elemenata koji ne misle dobro Srbiji i domaće izdaje, dva imena su se izdigla iznad svih: Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, i Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke.

Ova dva državnika, stajala su kao snažan zid protiv naleta zločina koji su hteli da nanesu našoj zemlji, opozicija, blokaderi, tajkunsko mrziteljski mediji i svi oni koji žele slabu i poslušničku Srbiju!

Dok su drugi sejali razdor, on je ostao fokusiran na budućnost

To je bio orkestrirani pokušaj – predvođen opozicijom, blokaderima i njihovim stranim pokroviteljima – da se destabilizuje Srbija, da se liši njenog dostojanstva, njene nezavisnosti i njenog suverenog prava da sama odlučuje o svojoj sudbini. Cilj je bio jasan: transformisati Srbiju u marionetu, gde se odluke ne donose u Beogradu, već u stranim ambasadama.

Ali su potcenili snagu srpskog duha. Potcenili su nepokolebljivu volju naroda i vođstva koje ga štiti.

Aleksandar Vučić je tvorac srpske politike! To je samostalna, nezavisna, suverena, domaćinska politika, pre svega politika sa kičmom. To je politika koja čuva i brine o Srbiji! Politika slobodarske i jake Srbije! Sa neumornom energijom i impresivnom političkom hrabrošću, još jednom je pokazao da nije samo predsednik, već simbol nacije i nacionalnog jedinstva. Dok su drugi sejali razdor i širili haos, on je ostao fokusiran na budućnost Srbije - na mir, stabilnost, ekonomski napredak i sveto pravo našeg naroda da ide svojim putem!

U ovoj istorijskoj borbi, još jedno ime je urezano u srce nacije: Miloš Vučević! Čovek čija dela govore više od bilo kojih reči. Vučević se pojavio kao čuvar, koji neda na Srbiju i na narod Srbije. Čovek koji se ne povlači pred onima koji bi da nas vrate u mračne dane siromaštva, njegova posvećenost nije samo politička; ona je duboko vezana da ova zemlja ide napred. Svakim korakom je pokazao šta znači boriti se za Srbiju - ne iz ambicije, već iz dužnosti, časti, čojstva i ljubavi prema zemlji! Njegove reči inspirišu, ali njegova dela vode. Bilo da se čvrsto suprotstavlja opoziciji, medijsko-tajkunskoj hobotnici, ili se suprotstavlja unutrašnjim saboterima koji bi prodali zemlju i narod, Vučević ostaje odlučan, beskompromisan, ponosan, nepokolebljiv u odbrani državnih i nacionalnih interesa!

Srbija stoji slobodna i nezavisna

Pobeda nad obojenom revolucijom nije izvojevana za jedan dan. Bila je rezultat strateškog strpljenja, pre svega, duboke veze između rukovodstva i naroda. Dok su drugi manipulisali iz senke, Vučić i Vučević bili su među narodom, slušali njihove glasove i davali im snagu.

Neka ovo bude jasno: Srbija nikada neće biti ničija kolonija. Nikada se neće pokloniti onima koji žele da slome njen slobodarski duh. Zahvaljujući Vučiću i Vučeviću, Srbija danas stoji slobodna, ponosna i nezavisna.

Ova borba nije bila samo politička – bila je duhovna. Bila je to bitka za dušu nacije. I mi, narod, stajali smo iza naših vođa, jer smo znali: oni se nisu borili za sebe. Borili su se za sve nas. Za našu decu. Za naše pretke. Za Srbiju.

I pobedili su!

Autor: Zoran Spasić