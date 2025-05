'ĐOKIĆ TREBA DA SE SKLONI SA MESTA REKTORA' Spasić: On je uspeo da uništi generacije srpske omladine samo da bi učestvovao na izborima (VIDEO)

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, govoreći o tome da je mozak operacije blokade TENT-a Zdenko Tomanović kaže da ništa nije isključeno.

Spasić je rekao da ''đavolji advokat'' radi posao protiv Srbije i to je potpuno jasno.

- Meni nije jasno šta se ti trpaš oko studentskih pitanja, ako su to studentska pitanja, ako su to zaista studentska pitanja. Međutim, zna se da se on nalazi samo tamo gde su velike pare, da je i plaćen dobro - kazao je Spasić za Novo jutro TV Pink.

Spasić je istakao da je možda veći problem od toga što je rektor Đokić privatizovao Univerzitet u Beogradu.

- Ne samo što ga je privatizovao, on je uspeo da uruši generacije mladih ljudi, studenata, da istera iz njihovih glava poštovanje, disciplinu, radnu naviku, etičke i moralne norme, to je uspeo da uradi. On je uspeo da uništi generacije srpske omladine samo da bi on učestvovao na izborima i nije ništa sporno, pa zašto nisi do sada učestvovao - upitao je Spasić.

Kako je naveo on je profesor Arhitektonskog fakulteta, rektor Univerziteta u Beogradu, a ispred Pravnog fakulteta je na listi.

- Dakle, o kakvom se čoveku radi? O jednom klovnu... Skloni se sa mesta rektora Univerziteta, neka se sklone svi teroristi koji podržavaju da Srbija nema struje - naglasio je Spasić i dodao da su studenti pristojni mladi ljudi, buntovni, čiju energiju treba kanalisati da bude korisna za društvo, a ne za blokadu.

Dejan Bulatović, narodni poslanik, rekao je da Republika Hrvatska podržava ono što u Srbiji pokušava da napravi obojenu revoluciju.

- To nije uspelo. Sad, oni su svi mnogo ljuti jer im nije uspela obojena revolucija i sada bi da naprave krvoproliće - naveo je Bulatović i dodao da postoji još malih grupica koje žele da naprave ono što neće uspeti.

Bulatović je rekao da nije smelo da se desi da budu pušteni oni koji su hteli da počine teroristički čin.

Kako je naveo, Tepić i Đilas danima napadaju Vučića, a Tužilaštvo nikog ne hapsi.

- Zašto nismo imali hapšenja nakon pretnji blokadama - upitao je Bulatović.

Predrag Rajić, analitičar, govoreći o najavljenoj radikalizaciji i blokadi TENT-a, kaže da to kod njih ide u turnusima.

- Oni su sa tom radikalizacijom krenuli krajem prošle godine, kada su napadali radnike koji su išli na svoja radna mesta, u kopove u Obrenovcu i Kolubari, što je od vitalnog značaja za državu. Na taj način su želeli da zaustave život u Srbiji - kazao je Rajić.

Prema njegovim rečima, oni žele da cela Srbija ostane bez struje i da onemoguće da se život u Srbiji odvija normalno.

- Naravno da se služe svim tim kada im je propala revolucija i zamisao da sruše institucije - naveo je Rajić i dodao da se skupovi osipaju.

Autor: Pink.rs