'DOBRE VESTI ZA GRAĐANE I PREDUZEĆA U SRBIJI!' Gert Jan Kupman ocenio ulazak Srbije u SEPA sistem: Naš Plan rasta za Zapadni Balkan je u akciji!

Gert Jan Kupman, generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju ocenio je da je ulazak Srbije u geografsko područje Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA) dobra vest za građane i preduzeća u Srbiji!

- Ovo omogućava bankama da započnu tehničke pripreme za jeftine i brze transfere ka i iz EU. Naš Plan rasta za Zapadni Balkan je u akciji - napisao je na svom X nalogu.

Good news for Serbian citizens and businesses: 🇷🇸Serbia has joined the Single Euro Payment Area!



This allows banks to begin technical preparations for low-cost, fast transfers to & from the EU.



Our #GrowthPlan for the Western Balkans in action! pic.twitter.com/M1POxe1KRJ