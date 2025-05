Siniša Mali podelio snimak druženja sa njastarijim građanima Kosjerića: Dosta je urađeno, ali moramo još više (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali objavio je video snimak druženja sa najstarijim građanima u Kosjeriću, a njegovu izjavu prenosimo u celosti.

- Drago mi je što sam mogao da podelim lepe vesti oko daljeg povećanja penzija, kao što je to najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas su penzije u Srbiji veće nego ikada, ali nismo zadovoljni, želimo da do kraja 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra.

- Kada je reč o Kosjeriću, dosta ulažemo u ovu opštinu, pre svega u smislu boljeg infrastrukturnog povezivanja sa ostatkom naše zemlje. U tom smislu očekujemo da 28. juna bude otvoren i auto-put Preljina - Požega. Takođe je važna rekonstrukcija magistralnog puta od Kosjerića do Požege, i od Kosjerića do Valjeva. Sve to će mnogo značiti za građane ove opštine, kako u smislu kvaliteta života, tako i u smislu dolaska novih investitora.

- Osim toga, mnogo se ulaže i u lokalne puteve kako bi sugrađanima iz okolnih sela omogućila bolje funkcionisanje.

- Dobra vest je i da je danas potpisan ugovor za rekonstrukciju škole “Mito Igumanović”, u koju će biti uloženo čak 544 miliona dinara. Velika investicija, koja je deo programa “Skok u budućnost - Srbija 2027”!

- Dosta toga je urađeno u prethodnom periodu ali moramo da radimo još više. Građani su mogli da vide razliku u politici onih koji blokiraju i žele da se vrate na vlast i naše liste koja garantuje rad i bolji životni standard. Želimo da Kosjerić ide dalje, da nastavi da se ubrzano razvija, da radimo i gradimo! Ne damo Srbiju! Ne damo Kosjerić!

