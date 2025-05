Petković: Gašenje srpskih institucija pokazuje da Kurti ne želi dijalog, ni Srbe na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je zatvaranje srpskih institucija na AP KiM jasan pokazatelj da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi dijalog, ni srpski narod na KiM, kao i da novim nasilnim potezima prema srpskom narodu želi da zamaskira neuspeh na nedavno održanim izborima.

Petković je za Javni servis rekao da se Kurti rukovodi maksimom da ''ako nema srpskog naroda, nema ni problema''.

''A gašenjem srpskih institucija koje su trebalo da predstavljaju bazu i osnov za formiranje Zajednice srpskih opština, Kurti želi da kaže da onda neće biti potrebe za formiranjem ZSO koju čekamo punih 12 godina i na čemu insistiramo u dijalogu, ali i u razgovorima sa EU da ta zajednica bude formirana, da neko konačno natera Kurtija da ispuni svoje obaveze'', rekao je Petković.

On je ocenio da je Kurti poslednjih dana i meseci dodatno nervozan jer, kako kaže, ne može da formira vladu u Prištini, kao ni da konstituiše prištinski parlament i podsetio da je 20 puta pokušano konstituisanje tog parlamenta.

Kako je ocenio, pokušaj da zamaskira neuspeh na izborima Kurti reflektuje, pre svega, novim napadima na srpski narod na KiM, naročito na severu, posebno kroz zatvaranje srpskih institucija što je, kako je ukazao, protivpravno i suprotno sporazumu.

Komentarišući to što je Priština zatvorila prostorije Crvenog Krsta, preuzela postrojenje vodovoda, kao i dečju sportsku halu, a da su pre toga zatvoreni centri za socijalni rad, Petković je naveo da su tri cilja Kurtija zatvaranjem srpskih institucija na KiM, a pre svega to da protera prisustvo države Srbije sa prostora KiM.

Prema njegovoj oceni, Kurti želi da obespravi srpski narod ukazujući da je reč o najznačajnim institucijama koje pružaju vitalne usluge srpskom narodu na KiM.

''Njihovo zatvaranje je automatski u vezi i sa pitanjem osnovnih ljudskih prava na KiM koje sve vreme gaze Kurti i režim u Prištini'', rekao je Petković.

Ukazao je da je Kurtijev cilj da politički obespravi srpski narod pokušajem gašenja Srpske liste i podsetio na Kurtijevu izjavu da je propuštena istorijska prilika da se ugasi Srpska lista i da se da prostor (Nenad) Rašiću i drugim srpskim partijama.

''Time je apsolutno potvrđeno ono što sve vreme govorimo, da svaki glas koji ne ide Srpskoj listi direktno ide Kurtiju i da su te srpske partije, o kojima brine Kurti 'nazovi' srpske partije, koje ne brinu o interesu srpskog naroda i Beograda, već pre svega o interesu Prištine'', rekao je Petković.

Naglasio je da Srbija traži da u dijalogu kao prva tačka na dnevnom redu prioritetno bude pitanje deeskalacije, jer, kako kaže, bez deeskalacije nema ni osnovnih ljudskih prava Srba na KiM.

"Bez deeskalacije mi ćemo imati nastavak terora i svakodnevnog upada Aljbina Kurtija i njegovih specijalaca u srpske institucije. Kako možete da nastavite dijalog, ako se tako Kurti ponaša i na taj način pokazuje šta zapravo misli o srpskom narodu na KiM. Zato deeskalacija da bude broj jedan, zato pitanje statusa quo ante, koji podrazumeva vraćanje u pređašnje stanje, gde moramo da razgovaramo o pitanju naših institucija na KiM i o svim onim pitanjima koja se odnose na prava srpskog naroda na KiM", rekao je Petković.

Naveo je da su i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas prilikom svojih poseta Beogradu pomenuli pitanje deeskalacije.

Dodao je da je jasno da Kurti napada srpske institucije, pogotvo na severu AP KiM, jer ima podršku da to radi, podsećajući na izjavu ambasadora Nemačke u Prištini Jerna Rodea, koji je tražio da se zatvore "paralelne institucije".

"To nisu nikakve paradržavne institucije, kako on kaže, već su to legalne i legitimne institucije Republike Srbije na KiM, koje tamo postoje decenijama. Dobro je da konačno znamo ko stoji iza Kurtija i svih tih njegovih poteza, jer jasno je od samog početka da sam Kurti nema snagu da tako nešto sprovodi", rekao je Petković.

Kako kaže, problem je u tome što zapadna međunarodna zajednica ima dvostruke aršine prema Beogradu i Prištini.

"Sve vreme se tetoši Aljbin Kurti, sve vreme gledaju kroz prste na ono što radi Priština, dok kada je reč o Beogradu, kada kažu 'dve strane podjednako odgovorne', uvek znajte da je odgovorna samo Priština, da smo mi naš deo posla ispunili. Odnosno, da je uvek potrebno da se Srbija i Beograd kazne, a da se s druge strane Kurti nagradi", rekao je Petković.

Na pitanje koje su crvene linije Beograda, Petković je odgovorio da je to poštovanje Ustava Srbije i naveo da se Srbija toga nikad neće odreći dok je predsednik Aleksandar Vučić na čelu Srbije.

"Mi ćemo naravno čuvati mir i stabilnost, ali Kosovo je sastavni deo Srbije i tako će ostati. Zato Kurtiju ne odgovara sadašnja vlast u Beogradu. Zato Kurti podržava blokadere. Zbog toga daje podršku protestima u Beogradu, nadajući se da bi došli na čelo Srbije neki koji bi ispunjavali sve ono što Kurtiju odgovara. Naše crvene linije su veoma jasne, a to je da nikada nećemo odustati od srpskog naroda na KiM, da ćemo se boriti za njega", rekao je Petković.

On je kazao da su na jučerašnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, razmatrana najznačajnija državna pitanja i teme koje su u direktnoj vezi sa pitanjem bezbednosti i očuvanjem državnih i nacionalnih interesa.

Kako je rekao, razgovarano je o situaciji u Bosni i Hercegovini i teškom položaju Republike Srpske koji je, kako je ocenio, dodatno otežan najnovim non pejperom koji je predsednik Vučić predstavio Savetu za nacionalnu bezbednost.

''Razgovarali smo i o situaciji na KiM, izuzetno teškom položaju našeg naroda, svakodnevnim napadima vlasti u Prištini na naš narod i jednostranim eskalatornim i nasilnim potezima Aljbina Kurtija'', rekao je Petković.

Autor: A.A.