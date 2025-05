ŠTA BI SE DESILO DA NIJE BILO SVEDOKA? Oglasio se Petar Petković zbog brutalnog napada na srpskog maturanta u Severnoj Mitrovici (FOTO)

Pripadnici tzv. kosovske policije danas su u severnom delu Mitrovice nasrnuli i maltretirali srpskog maturanta nanevši mu povrede u predelu vrata jer ih je navodno provocirao.

Dok su maturanti kao i prethodnih godina slavili uz pesmu glavnom ulicom tj. šetalištem, nekoliko pripadnika tzv. kosovske policije izvuklo je iz grupe jednog od srpskih učenika, dok ga je mlađi pripadnik tzv. kosovske policije stezao za vrat nanevši mu vidljive povrede.

Oglasio se i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković:

- Kurtijeva policija hvata za vrat srpsko dete koje u pešačkoj zoni u Kosovskoj Mitrovici proslavlja maturu sa drugovima! Ovo je slika severa danas, koju Kaja Kalas takođe treba da vidi! Šta bi se desilo da nije bilo svedoka?

Kurti’s police grab a Serbian child by the neck in a pedestrian zone in North Mitrovica while he celebrates graduation.

This is the reality on the ground — something @kajakallas should also see.

What if there had been no witnesses? pic.twitter.com/x4nQVDXm5t