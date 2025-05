Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je rektor svojim činjenjem i ne činjenjem dozvolio da se raspadne fakutltet, odnosno što je od fakulteta napravio izborni štab.

- Sve ovo što se dešava je samo maska iza toga se kriju različiti ljudi, poput Đokića – rekao je Milovanović.

Kako kaže, napravili su genocid nad srpskim obrazovanjem, u pokušaju da im unište obrazovanje i budućnost, a sve vreme se, dodaje, sakrivajući iza studenata.

- Na kraju se kandiduje, što je užasna i velika sramota. Ova mrlja koju je Đokić napravio na srpskom univerzitetu ostati zauvek, i država treba da se pozabavi time, čemu služe fakulteti, da li su obrazovne ili političke ustanove – rekao je Milovanović.

Kako kaže, treba da se napravi zdrava konkurencija, neka dođu franšize, pa neka ljudi sami određuju na kom će fakultetu da studiraju.

Dejan Vukelić, urednik u Informeru, rekao da je da ga zanima reakcija državnih organa, jer nema sumnje da je Đokić prekršio zakon, koji izričito zabranjuje političko angažovanje.

- On je sam potvrdio da je dao saglasnost da bude na toj blokaderskoj listi. Nema nikakve sumnje da se taj politički pokret, u čijim aktivnostima učestvuje, da se formira na fakultetima, i time se krši zakon. On je trebao da podnese ostavku, a pošto do toga nije došlo, na potezu je država – rekao je Vukelić.

Kako kaže, on je trebalo da zaštiti unuverzitet i fakultete od političkog utiska, a on je bio motor i pokretač.

- On je očigledno, kao i ceo taj pokret, proizvod političkog razmišljanja Nataše Kandić, Sonje Biserko i Dinka Gruhonjića – rekao je Vukelić.

Advokat Aleksandar Cvejić, rekao je da najpre treba utvrditi krivično delo, i da treba krenuti tragom novca. Kako kaže, treba videti kako je novac došao na fakultete i kako se on troši.

- Postoji ogromna logistika, i to ne može da se organizuje tek tako, očigledno je da se Đokić bavi politikom, ali to je drugi deo priče – rekaop je Cvejić.

Kako kaže, autonomija ne smeta Univerzitetu da se meša u stvari države, oni su država u državi kojoj niko ništa ne može.

Dodaje da treba da postoji prostor za otkaze profesorima koji su dozvolili da se organizuju političke organizacije na njima.

Autor: A.A.