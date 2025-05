'EXPO NIJE SAMO STADION, NISU TO PAVILJONI, ZGRADE...' Vučić o projektu koji će promeniti lice Srbije: To su i bolnice, novi putevi, pruge

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u gostovanju na televiziji Pink kazao je da je Nacionalni stadion, koji je danas obišao, važna stvar za zemlju.

- Mi smo imali prazan hod godinama kada se ništa nije radilo i gradilo. Uglavnom su nosioci političkih funkcija postajali bogatiji. Sada je drugačije. Kasnimo nekih četiri meseca i moramo da skraćujemo vreme tokom leta. Video sam mnogo radnika danas tamo, mnogo kompanija, mašina. Možete da prepoznajete tribine. To će biti velelepno mesto - rekao je Vučić i osvrnuo se na EXPO 2027:

- EXPO nije samo stadion, nisu to paviljoni, zgrade... EXPO su i bolnice, i Klinički centar u Pazaru, Užicu, od Smederevske Palanke do Loznice, Kladova i Negotina gde ćemo morati brojne promene da uradimo u domovima zdravlja. To su i novi putevi, nove pruge. 28. juna bi trebalo da otvorimo auto-put do Požege. Šta god da uradite nikada nije dovoljno i dobro već je podrazumevajuće. Kažu "to je za naše pare", pa imali smo naše pare i pre 20 godina koje su završavale u njihovim džepovima, a na na putevima, bolnicama...

Predsednik je najavio da uskoro kreće izgradnja novih porodilišta u Nišu i Beogradu.

- Da majke požele ponovo da dođu, a ne da imaju užasna iskustva. Nismo zatekli nešto dobro, pa smo sad pokvarili, nego nismo zatekli ništa. Klinički centar Niš smo podigli ni iz čega. Danas kad dođete na aerodrom čeka vas taksi ili GSP, uskoro ćete moći vozom da dođete do centra grada - rekao je Vučić.

Autor: A.A.