Pale su maske! Milićević za Pink: Rektor Đokić iskoristio studente zarad političkog cilja

Ministar bez porfelja Đorđe Milićević izjavio je u Novom jutru kod Jovane Jermeić na TV Pink da su konačno pale maske, i videli smo šta znači lažna neutralnost, rektor je sa ponosom potpisao da će biti na nekakvoj studentskoj izbornoj listi.

Dodaje da to nije nikakava akademska pobuda već da su to pre svega politički ciljevi.

- Prethodnih 6 meseci taj isti rektor okretao je glavu kada je reč o blokadama, ćutao kada se pretilo profesorima koji žele da rade svoj posao, na sve to on uzurpaciju i blokadefakulteta pokušavao je da opravda neakakvim nezadovoljstvom studenata. Sve vreme je je gradio svoj prostor. Njegova ambicija je bila konstantna i on je samo iskoristio studente - rekao je Milićević.

Dodao je da je sve ovo jedna sinhronizovana akcija koju je organizovao deo opozicije uz podršku spolja.

On je rekao da je sve ovo zloupotreba akdaemske zajednice i da građani to moraju da znaju.

- Studenti imaju pravo da studiraju, dosta je više institucionalne pasivnosti. Oni se ponašaju kao neka nevinašca. Rektor je javna funkcija, on je saradnik i partner države i mora tako da se ponaša - rekao je Milićević i dodao da mora da se postavi pitanje odgovornosti.

On je naveo da studenti treba da se obrazuju, a ne da imaju političke aktivnosti.

Osvrnuvši se na izbore i imaginarne zahteve blokadera Milićević je rekao da mu je smešno da neko ko je akademski građanin i profesor uputi onakvu inicijativu.

- Nije to fontana želja, nije država igračka, zna se način na koji se sprovodi demokratska inicijativa i legalan način raspsivanja izbora - rekao je Milićević i dodao da se ovde radi o planiranju nasilja i obojoenoj revoluciji.

Autor: Dalibor Stankov