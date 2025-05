DAČIĆ: Blokade nisu samo politički problem već i ozbiljno opterećenje za sistem bezbednosti i budžet države

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govori za Kurir o blokadama, odnosu policije prema njima, buri u javnosti posle puštanja na slobodu optuženih za napad na ustavni poredak, izborima...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije mesecima je, po prirodi posla, najopterećeniji resor u državi zbog gotovo neprestanih blokada institucija i protesta na ulicama širom Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u intervjuu za Kurir otkriva s kakvim sve problemima se suočava policija u ovim vanrednim okolnostima, a koje javnost najčešće i ne vidi. Naš sagovornik objašnjava i zašto je MUP sve ovo vreme tolerisao blokade i paralisanje svakodnevnog života građana, uprkos činjenici da je reč o neprijavljenim skupovima. Jedan od njih digao je veliku buru, posebno nakon puštanja na slobodu troje optuženih za napad na ustavni poredak, čemu je prethodila višednevna blokada zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu.

Kako ste vi videli tu situaciju s pozicije ministra unutrašnjih poslova?

- Ono što smo videli prethodnih dana u Novom Sadu, što gledamo već šest meseci unazad je pokušaj političkog nasilja nad državom i njenim institucijama, a odluka o puštanju troje optuženih je posledica tog pritiska. Ovde je reč o ozbiljnom krivičnom delu - pokušaju nasilnog rušenja ustavnog poretka. To nije banalna stvar i nema prostora za bilo kakvo političko kalkulisanje ili relativizaciju. Oni nisu nikakvi politički zatvorenici, kako to žele da nametnu u zemlji i predstave međunarodnoj zajednici. Oni koji blokiraju sud su se ograđivali od njihovih dela, a sada traže njihovo oslobađanje. Da li je to vladavina prava o kojoj govore? Ovde je reč o ljudima koji su planirali državni udar i to je jedno od najozbiljnijih krivičnih dela. Kad neko diže ruku na ustavni poredak, na državu, mora da zna da će država odgovoriti. I u tome nema mesta politizaciji, državni organi moraju da rade u skladu sa zakonom.

Koliko su višemesečne blokade studenata i opozicije iscrpljujuće za MUP, i materijalno i u smislu angažovanih resursa? Ono što javnost vidi su postavljeni kordoni, obezbeđivanje kolona, zaustavljanje saobraćaja kad je to neophodno zbog akcija blokadera... Međutim, šta je ono što ne vidimo?

- Višemesečne blokade studenata i opozicije predstavljaju ogroman teret i nanose ozbiljne gubitke našoj državi, a time i Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako u pogledu ljudskih resursa, tako i finansijski. Ono što javnost ne vidi jeste ogroman broj policajaca koji danonoćno rade u otežanim uslovima, često na ivici svojih mogućnosti, da bi sačuvali javni red i mir i stabilnost. Pored vidljivih kordona i obezbeđenja, policija ulaže ogroman napor u preventivni rad, jer podsetiću vas da blokaderi skupove ne prijavljuju, što su po zakonu obavezni. Mi imamo više desetina događaja u Srbiji, svaki od njih treba obezbediti, očuvati javni red i mir, sprečiti eventualne incidente. Svaka blokada znači i remećenje redovnog saobraćaja, što zahteva dodatne intervencije i planiranje. Materijalni troškovi su značajni, ne samo zbog angažovanja ljudi već i opreme, goriva, komunikacionih sredstava i drugih resursa koji se svakodnevno koriste. Sve to plaćaju građani Srbije, sve je to na teret budžeta. Zato je važno da svi razumeju da ovakve blokade nisu samo politički problem već i ozbiljno opterećenje za sistem bezbednosti i budžet države.

U javnosti se mogu čuti i povici na policiju, zameraju što ne upotrebljava zakonska ovlašćenja i sprečava blokade. Šta je vaš odgovor?

- Policija u Srbiji postupa isključivo u skladu sa zakonom. Naši pripadnici su i u situacijama kad su bili gađani različitim predmetima i vređani pokazali maksimalnu uzdržanost i profesionalizam u svim situacijama. Veliki broj građana je besan što su taoci manjine i što trpe teror u svakodnevnom životu, jer im se uskraćuje sloboda kretanja i narušavaju njihova ustavna prava, i policija je tu da u svakom konkretnom slučaju procenjuje situacije i primenjuje ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Koliko je za policiju bio izazovan 17. maj u Nišu, s obzirom na to da su istovremeno bili skupovi politički suprotstavljenih strana? Koliko smo bili blizu većih incidenata?

- Iako je situacija bila izazovna, s obzirom na to da su se u istom danu održavala dva skupa, Svenarodni sabor, koji je bio uredno prijavljen, i skup studenata u blokadi, koji nije bio prijavljen, izbegnuti su veći incidenti, nakon upozorenja policije, koja je iz bezbednosnih razloga odvojila trase kojima su se blokaderi kretali. Učesnici neprijavljenog skupa studenata u blokadi imali su nameru da prođu kroz prostor na kome se održavao Svenarodni sabor. Jasno je da im je bila namera da dođe do konflikta i provokacija, jer da nije tako, ne bi im to bila trasa. Sprečili smo da dođe do incidenata, jer smo trase podelili, oni koji su bili protiv Svenarodnog sabora namerno su hteli da prođu kroz sredinu i da se i oni maltene obrate sa skupa u okviru sabora. Razdvojili smo dodirne tačke i omogućili da sve prođe bez većih incidenata, manjih je bilo.

Vaša ocena je da ne postoji nijedan razlog za raspisivanje vanrednih izbora. Kako onda razumete takve zahteve koji dolaze iz redova studenata blokadera, profesora i nekih opozicionih partija?

- Ne postoji ni ustavni, ni politički, ni bilo kakav racionalan razlog za raspisivanje vanrednih izbora. Srbija ima legalno izabrane institucije, stabilnu skupštinsku većinu i Vladu koja funkcioniše. Studentima u blokadi je ta tema važna, između ostalog, da bi držali tenziju u zemlji, da imaju neku temu o kojoj će da govore, ali moraju da znaju da održavanje izbora nije samo pitanje lepih želja na plenumima. Očigledno je da ne razumeju šta sve podrazumeva organizacija i učešće na izborima, ili ih njihov organizator nije dovoljno dobro uputio. Za Srbiju su važni stabilnost, mir i jedinstvo za važna nacionalna pitanja. Izbori treba da se sprovedu kad im je vreme, interes nam je prosperitet i dalji napredak naše zemlje i s tim bi svi trebalo da budu saglasni, a ne da blokadama, paralisanjem rada institucija i sprečavanjem normalnog života nanose štetu i državi i građanima. Zahtevi za raspisivanjem vanrednih izbora ogoleli su njihove ranije zahteve i delovanje, i pokazali da protesti nemaju veze ni sa pravdom, ni sa reformama, ni sa bilo kakvom borbom za opšte dobro, već da je od samog početka njihov angažman bio isključivo politički motivisan.

Studenti blokaderi uveliko prave svoju izbornu listu, na njoj će po svoj prilici biti i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, i fakulteti u blokadi su očigledno okrilje pod kojim se politički dela. Šta u svemu ovome vidite kao najveći problem?

- Zloupotrebu univerziteta u političke svrhe, što je ne samo moralno sporno već i zakonski zabranjeno. Podsećam da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, političko organizovanje na univerzitetima i fakultetima izričito zabranjeno. Fakultet nije politička stranka, niti sme da postane nečiji izborni štab. Kada studenti u blokadi prave izborne liste, i kada se najavljuje učešće rektora i akademskih radnika na tim listama, a sve se to odvija u okviru institucija u kojima je političko organizovanje zabranjeno - to predstavlja opasan presedan. Ako hoće da se bave politikom, vrata su im otvorena. Ali neka to rade van fakultetskih zgrada, jer zakon je jasan i mora da važi za sve.

Očekujete li da rektor da ostavku, ako je obelodanjeno da želi da i zvanično uđe u političku borbu?

- Pošteno i ljudski bi bilo da to uradi ukoliko akademski rad hoće da zameni politikom u okviru univerziteta.

Autor: D.B.