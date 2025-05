Glišić za Pink: Na izborima za mesne zajednice u Babušnici i Beloj Palanci SNS osvojila SVE MANDATE

Srpska napredna stranka je na izborima za mesne zajednice u Babušnici i Beloj Palanci održanim 25. maja osvojila svih 206 mandata koliko je bilo na raspolaganju, izjavio je danas ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić.

- Lep dan juče u Babušnici i Beloj Palanci. Ukupno je u te dve opštine bilo 206 mandata na raspolaganju, mi smo kao stranka izašli samostalno i osvojili svih 206. Ono što me posebno obradovalo jeste da je neverovatan broj ljudi izašao na te izbore. Obično izbori za mesne zajednice imaju nešto nižu izlaznost u odnosu na, da kažemo, lokalne i nacionalne izbore, ali juče su ljudi zaista pokazali veliko interesovanje, izlaznost bila čak u nivou, rekao bih, i nacionalnih izbora - izjavio je Glišić za Novo jutro TV Pink.

Na pitanje da li je na izborima bilo i blokadersko-profesorskih listi naveo je da ih je u nekim mesnim zajednicama bilo.

- Uglavnom su svoju aktivnost juče bazirali na tome da dobacuju na ulici, da vređaju, da probaju da umanje izlaznost i u jednoj i drugoj opštini. Međutim, nije im ništa krenulo za rukom i ništa se nije dobro po njih završilo, tako da je svih 206 mandata osvojeno i ja čestitam svim našim ljudima dole i veoma sam ih zahvalan juče i na angažmanu i na broju ljudi koji se okupio u jednom i drugom mestu - istakao je on.

Govoreći o najavljenoj radikalizaciji protesta od strane strudenata Glišić je rekao da postoji trenutak kada će se doći do neke crvene linije preko koje ne sme da se pređe.

- Zamislite da vi ostavite čitavu državu i sve njene stanovnike bez električne energije. To je potpuno ludilo. Ja ne znam samo kom geniju je tako nešto moglo da padne na pamet, ali kada pogledate to ludilo i to srljanje koje oni ispoljavaju iz dana u dan, onda se i ne iznenadite kad čujete jednu takvu ideju da vi hoćete građane Srbije da ostavite bez električne energije - naveo je Glišić.

Ocenio je da je ljudima u Srbiji "preko glave" protesta i blokada i da jedva čekaju i mole za nekakvu reakciju državnih organa da se ovo završi, "da ne bi narod uzimao u pravdu u svoje ruke".

Prema njegovim rečima, to je najgora varijanta.

- Molimo ljude za još malo strpljenja. Država u potpunosti kontroliše situaciju i mislim da ćemo vrlo brzo da imamo i kraj ovih gluposti koje su ostavile velike posledice. Dakle jesu usporili u jednom trenutku ekonomski rast Srbije, jesu napravili velike finansijske probleme državi, ali marljivim radom pokrenućemo i ponovo podići našu stopu rasta - naveo je on.

Dodao je da će se nadoknaditi finansijski gubitak koji se desio u proteklih nekoliko meseci, ali da je ono što će godinama i decenijama da ostane kao veliki problem, ocenio je, jeste razaranje obrazovanja u Srbiji, pogotovo akademskog.

Autor: Pink.rs