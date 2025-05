Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, govoreći o mnogim dugovanjima koja imaju fakulteti kaže da sve treba razmotriti i videti zbog čega je visoko obrazovanje došlo u stanje u kojem se trenutno nalazi.

Jeremić je rekao da je potrebno ispitati zbog čega su tolika dugovanja.

- Ako ne postoji rešenje za njih, ako će država opet sutra da iz budžeta izdvaja i krpi im rupe, onda treba dobro razmisliti da li Univerzitet u Beogradu treba da se transformiše ili ugasi, da se napravi Nacionalni univerzitet - izjavio je Jeremić za Novo jutro TV Pink.

Kako je ocenio, previše su profesori na beogradskom Univerzitetu dali sebi za pravo.

- Stoje iza te autonomije Univerziteta koja nema veze sa onim što se danas radi - ocenio je Jeremić i dodao:

Autonomija fakulteta i Univerziteta nije u tome da vi upadate i okupirate fakultete i ustanove kulture, poput SKC.

Jeremić je naveo da se nikada ovako nešto nikada nije događalo.

Govoreći o tome da studenti ne mogu da nadoknade izgubljeno vreme Jeremić, kao i novac za školarine, stanove, život, kaže da će verovatno i roditelji studenata u blokadi tužiti fakultete.

- Jer, jednostavno, svi hoće nadoknadu - istakao je Jeremić.

Povodom prihvatanja rektora Vladan Đokića da bude na političkoj listi Jeremić kaže da je to skandal.

- Da vi kao rektor prihvatate politički projekat, pogotovo što se zna da je sve došlo iz inostranstva, i ulazite u političku borbu i stojite na mestu rektora. Mislim da je časno bilo da je dao ostavku na tu funkciju i da se upustio u političku borbu sa tim delom studenata, da formira političku partiju i da učestvuju, a ne sprovođenje anarhije, da ga građani plaćaju, a da on ulazi u političke projekte - naglasio je Jeremić.

Branko Radun, politički analitičar, kaže da postoji problem ako se ne realizuje izgubljena godina.

- Studenti koji su izgubili godinu mogu da tuže. Zamislite desetine hiljada tužbi, ti fakulteti će bankrotirati onda. Ako je neko platio školarinu, to je ugovorna obaveza sa obe strane, ako student plaća sve što je potrebno, a fakultet to ne realizuje, on može da bude tužen od svakog od tih studenata - naveo je Radun.

Prema njegovim rečima, to je ozbiljan problem i tek će da bankrotiraju fakulteti.

Autor: Pink.rs