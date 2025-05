Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

- Sardine i luk u pauzi. Posle jela, rad, rad i samo rad - naveo je Vučić u opisu videa u kojem je rekako sledeće:

Dragi prijatelji, kad sam bio mali otac mi je stalno govorio da, i bratu i meni, da treba da jedemo jabuke i sardine, iz meni nepoznatog razloga, valjda mnogo je zdravo, valjda da bi bio jači, jer sam bio iskrivljen kao znak pitanja i mršav kao grana, što bi moja pokojna baba govorila. Od tad sam naučio, tako da i danas imam odličnu sardinu, indonežansko poreklo, ovaj luk ću da preskočim jer imam još mnogo sastanaka, ali sam sve ovo ispričao da vam kažem da mi se vratila ona čudna energija.

- Bio sam zabrinut prethodnih nedelja da neću moći da imam onu snagu i energiju, sad znam da hoću, jer znam da me, prošlo je 12 sati, čeka još 9 sati rada danas, da zajedno sa vama možemo od Srbije da napravimo čudesnu zemlju. Ne samo prirodnim bogatstvima lepu, veliku, već da možemo svojim radom i delom da je unapređujemo i da obezbedimo ljudima bolji život. U danima koji su pred nama obilaziću i one koji su uzeli kredite, mlade ljude, za stanove, za kuće, razgovaraću sa ljudima dalje da bismo mogli da im popravimo životni standard, od minimalca preko penzije i plata. Zajedno sve možemo, a ove sardine će još više da me ojačaju. Hvala što ste u teškim trenucima podržavali Srbiju i mene, ja to nikada neću zaboraviti, sada je na meni i svima nama da vam vratimo ogromnim radom i trudom i pozivam vas da to zajedno učinimo, jer Srbiju niko ne može da pobedi - rekao je Vučić.

pročitajte još Vučić primio ambasadora Belhaža u oproštajnu posetu: Kraljevina Maroko je dosledno pokazivala poštovanje prema teritorijalnom integritetu Srbije

Autor: Pink.rs