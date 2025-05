'BAŠ VOLIM SRBIJU, DOĆI ĆU DA JE POSETIM JEDNOG DANA' Klaudija Teni otkrila šta joj je Tramp SINOĆ REKAO - Imao važnu poruku za našu zemlju

Poslanica Predstavničkog doma američkog Kongresa Klaudija Teni, kopredsedavajuća u srpskom kokusu u Predstavničkom domu Kongresa SAD, boravi u Srbiji gde joj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i međunarodnih odnosa između Srbije i SAD.

Obraćajući se medijima, Teni je rekla je da je sinoć bila u jednom restoranu na reci kada joj je zazvonio telefon.

- Sinoć sam sedela u restoranu na reci, pozvonio mi je telefon, bio je to predsednik Donald Tramp, i pitao me je "gde si", ja sam rekla "u Srbiji sam", on mi je rekao "o baš volim Srbiju, prenesite moje pozdrave i recite da se nadam da ću doći da je posetim jednog dana" - rekla je Teni.

Autor: Iva Besarabić