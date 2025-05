KURTI NE DA SRBIMA MIRA NI NA SPASOVDAN: Na pošti u Prilužju postavljena tabla lažne države

Na objektu Pošte Srbije koja je do skoro radila u Prilužju kod Vučitrna postavljena je tabla tzv. pošte Kosova.

Predsednik Privremenog organa Vučitrn Milan Kostić izjavio je da se trenutno ispred objekta nalazi tzv. kosovska policija, jedno vozilo tzv. pošte Kosova i nekolicina ljudi za koje se pretpostavlja da su majstori.

- Vidim da su majstori tamo, sređuju vrata. Ne može da se priđe, ne daju, policija je ispred - rekao je Kostić za Kosovo onlajn.

On je ukazao da se ovo događa baš na veliki srpski praznik - Spasovdan.

- Baš u vreme kada su ljudi izlazili iz crkve oni to rade, da ljudi vide demonstraciju sile i kako seju strah. To rade, to im je plan - rekao je Kostić.

On je dodao da se na ulazu u selo nalaze dve patrole specijalnih jedinica tzv. kosovske policije.

Autor: S.M.