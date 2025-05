Predsednik SNS Miloš Vučević reagovao je na sramotne navode predsednika POKS-a Vojislava Mihailovića i naglasio da je sve dužnosti na koje je biran obavljao savesno, odgovorno i u najboljem interesu Srbije.

-Vojislav Mihailović, političar u pokušaju više od tri decenije, koji će ostati zapamćen samo po porazima, i možda najgori gradonačelnik u istoriji Beograda, pokušava sebi da prida značaj klevetama na moj račun. Ne bih se obazirao na reči marginalne političke ličnosti, da one nisu tako perfidne i opasne za Srbiju, jer se setio Rusije sada kada odnosi sa njom stoje čvrsto na temeljima koje je postavio predsednik Vučić. Najveći deo političke karijere bio je zagledan na stranu koja stoji nasuprot Rusije, kako i priliči večitom kalkulantu i manipulatoru. Nije mu ispod časti da, kao sitan kusur, potroši integritet svog porekla i prezimena, pa nema obzira prema svojoj državi i njenoj nacionalnoj bezbednosti. Sve dužnosti na koje sam biran obavljao sam savesno, odgovorno i u najboljem interesu Srbije i uvek sam poštovao prijateljske države, a naročito Rusku Federaciju i to je dobro poznato svim njenim zvaničnicima i diplomatskim predstavnicima. Srbija i Rusija će svoje odnose i pitanja uređivati i rešavati zajednički, u dobroj veri i uvažavajući interese obe zemlje, a one koji se igraju i teže da pokvare naše odnose sramnim klevetama, radi sitnih političkih interesa, treba da bude sramota. Sve što će od naroda dobiti zbog laži i manipulacija je zasluženi prezir i osuda- istakao je Vučević na svom Iks nalogu.

Autor: S.M.