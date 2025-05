Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Grljan i Jelašnicu kod Zaječara, gde je razgovarao sa meštanima.

Obraćanje građanima u Jelašnici

Vučić je na početku rekao da je veselije u Jelašnici nego u Grljanu.

- Da li je malo više vremena prošlo - upitao je Vučić i dodao saradnicima da muzici ostave novac.

Vučić se zahvalio na veličanstvenom dočeku.

- Ovde na istoku Srbije uradili smo mnogo i uvek nedovoljno. Sebe sam podsećao kad smo donosili odluku da radimo svih 42 km puta Zaječar - Negotin, koliko nije bilo lako, kada smo i manje novca imali. Pa smo doneli odluku to da izgradimo, Tek moramo da radimo i uveren sam da će putna infrastruktura na istoku Srbije biti takva da će svako od vas moći da se ponosi. Da ćemo u sve škole uspeti da ubacimo fiskulturne sale - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija šest meseci, gotovo sedam pod žestokim udarom.

- Vidite i da nagrađuju najgore, a sa svojih 19 godina već nose Rolekse. Mnogo bogati, pa bi da se iživljavaju na sirotinji i na onima koji nemaju Rolekse sa 19 godina. Više i ne kriju koje ih strane sile podržavaju u rušenju Srbije, ali vas ja ne pozivam da glasate protiv njih, ja vas pozivam na izborima u Zaječaru, ali i svim prestojećim izborima na istoku Srbije glasate za svoju decu, za svoju budućnost, za decu koja će da se školuju, da uče, koja će moći da grade fabrike u svojoj zemlji i koja će svoju budućnost da vežu za svoju zemlju, za svoju Srbiju - naveo je Vučić.

Ističe da je ponosan što se ljudi vraćaju iz inostranstva.

JELAŠNICA

Predsednik Vučić posle sela Grljan došao je danas i u naselje Jelašnica kod Zaječara gde sa meštanima razgovara o njihovim predlozima i problemima.

Vučića je dočekao veliki broj ljudi, uz srpske zastave i narodnu muziku, a na štandovima su izložili i svoje lokalne proizvode.

- Narod je na istoku Srbije i pitom i plemenit i dobar, ljudi traže samo malo više pažnje od države. Divni ljudi svuda, Ovi koji dođu političari mogu da čuju ljude i moraju da im poklone pažnju, a ne samo da ispričaju svoje i odu - rekao je Vučić i dodao:

Najvažnije je da čujete ljude i razumete šta je narodu potrebno. One koje ja ne razumem, krivica je u meni. Daću sve od sebe da pokušam da ih razumem bolje. Ne mogu da razumem nerad, neodgovornost, neozbiljnost.

Vučić je kazao da se obični ljudi mnogo raduju.

- Ljudi hoće puteve, hoće škole za decu, fiskulturne sale, kanalizacija, traže i veću energetsku efikasnost, kako rastu standardi i zahtevi su sve veći.

Kaže da je urađen put od Petrovca, preko Ždrela do Žagubice.

- To ljudima na istoku mnogo znači. Radili smo Kučevo - Majdanpek, radimo brzu saobraćajnicu do Požarevca, od Požarevca preko Majlovca, Topolovnika do Gradišta, odatle do Golubca. Odatle smo uradili celu Dunavsku magistralu preko Tekije do Kladova. To je potpuno drugačiji put, samo što se sve podrazumeva - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić se potom slikao sa okupljenim meštanima.

Zajedno sa Vučićem je i kandidat SNS za gradonačelnika Zaječara Vladimir Videnović.

ZAJEČAR

Predsednik Vučić se u Zaječaru najpre pozdravio sa prisutnima koji su ga srdačno dočekali, te posetio Vukosava Đorđevića koji ima čak 105 godina.

Vukosav ima 105 godina i živi u Zaječaru, a kaže da je u penziji od 1977. godine.Vučića je dočekao Đorđević sa suprugom Ljubicom, a sa njim u poseti je i kandidat liste "Aleksandar Vučić - ne damo Zaječar" za gradonačelnika Vladimir Videnović. Vukosav Đorđević rođen je u selu Crni Vrh, 1920. godine. Njegov životni put oblikovali su vojnička služba, rad na železnici i graditeljski poduhvati. Živeo je u selu Crni Vrh do početka rata 1941. godine, kada je otišao u partizane i više se u selo nije vraćao. Nakon završenog rata, 1945. godine, otišao je za Negotin gde je nastavio da bude vojnik. Nakon Bitolja, 1952. godine, Vukosav Đorđević dolazi u Zaječar i počinje da radi na železnici. Nakon penzije, sa prijateljima je počeo privatno da gradi kuće. Trenutno živi u Zaječaru sa svojom četvrtom suprugom Ljubicom, koja ima 85 godina.

- Ja sam predsedniče radnik od kada sam bio dete pa sve do sada. Mučio sam se ceo život, a za te pare za koje sam radio onda nisam mogao ni hleb da kupim -rekao je Vukosav koji je istakao da je zadovoljan životom u Srbiji.

- Ovo što se sada dešava u Srbiji nikada nije bilo, neko posebno ludilo, ali svi će odgovarati za to, samo da se nikada ne ponovi -rekao je Vučić.

Sa predsednikom je u poseti i kandidat liste "Aleksandar Vučić - ne damo Zaječar" za gradonačelnika Vladimir Videnović.

Predsednik Vučić je obećao da će uskoro krenuti sa izgradnjom i fabrika.

- Nećemo čekati strane, mi ćemo to uraditi. Dogovorio sam se već sa jednom firmom. Ukupno će biti oko 350 zaposlenih što je veoma značajno za Zaječar -rekao je Vučić i pitao Vladimira da li postoji nešto što bi voleo da se promeni u Zaječaru.

- Meni je mnogo milo kada to čujem. Ja samo moram da se požalim na taksiste koji su podigli cenu. Nemam kako da stignem do lekara -rekao je Vukosav.

- To su taksisti uradili zbog svojih troškova, ali je dobra ideja da se za starije građane obezbedi prevoz do bolnica. Znam da je Niš već to uradio, a sada nam to traži cela Srbija. Svi hoće samo za džabe, ali to nije moguće -rekao je Vučić i dodao:

- Oko puteva smo skoro sve rešili. Dom kulture je takođe u izgradnji, imali su ga, ali je bio u užasnom stanju, pa smo rešili da ga obnovimo -rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je mladić iz Novog Sada Vladimir Balać danas otišao na svoj fakultet u Novom Sadu i poneo svoj indeks.

- Pojaviše se neki koji glume tamo obezbeđenje, glume mnogo opasne neke bilmeze i neka devojčica golog stomaka i rekli mu da ne može da uđe na svoj fakutlet jer mu je plenum izglasao nepoverenje. Da nije strašno i jezivo smejao bih se ceo dan, a ovako ne mogu da verujem dokle smo došli. To nije bilo ni 1945, 1948, 1949... Nikad u Srbiji to nije bilo. To je neko posebno ludilo i svi će morati da odgovaraju za to da nam se to nikada ne bi ponovilo. Tako dođe vreme kad mulj ispliva na površinu - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je dogovorio sa firmom Jugoimport SDPR da otvore pogon u Zaječaru.

- Blizu im je Zaječar, posebno kad smo napravili ovaj dobar put, 42 kiliometra do Negotina - kazao je on.

Ukupno će biti oko 350 zaposlenih.

- To je važno za Zaječar - kazao je Vučić.

Kaže da su ljudi dugo godina tražili Dom kulture u Vrgotini.

- To je bilo ruglo. Krenuli smo to da radimo. Imali su Dom kulture, ali je bio star i užasnom stanju. Pre 20, 25 godina je to bio dobar Dom kulture, a u Grljanu smo uradili puteve koje su tražili - kazao je Vučić.

- Za Zaječar je problem posao. U Boru to nije problem- rekao je Vučić i dodao da dosta ljudi iz Zaječara radi u Boru- rekao je Vučić i dodao:

- U Boru to nije problem. U Boru je prosečna plata 1.036 evra. Veliku smo stvar uradili kada smo sa Kinezima napravilo dogovor u poslednjem trenutku. Tada smo imali 1.200.000.000 evra dugove i hvala predsedniku Siju. Bor velikom brzinom napreduje, ali uvek ima mnogo toga što može da se napravi i uradi. Borčani kupuju kuće u okolini Zaječara da imaju vikendice. Znam to, ali i to je ulaganje na teritoriji ove opštine. Razgovarao sam sa Petkovićem da Jugoimport uradi ovde pogon i fabriku, da dopune ta raketna punjenja. Prvo ide 100, pa još 200, pa još 50, možda i do 400 ljudi da se zaposli i još nešto u Prahovu i to je to. Najveći broj ljudi nam je odlazio u inostranstvo iz tog dela kad je Prahovo prestalo da radi

- Ljudima je teško da priznaju da smo dosta uradili. Bor velikom brzinom napreduje, a oni iz Bora sada u Zaječaru kupuju kuće da bi rekli da ovde imaju vikendice- rekao je predsednik.

- Kada je prestalo Prahovo da radi dosta ljudi je otišlo, iz gornjomilanovačkih sela. Kada se vrati industrija svuda će ljudi moći da dobiju posao i mogu da se vrate. Danas sam razgovarao sa čovekom iz Norveške koji želi da se vrati ovde sa porodicom i zato sam izuzetno srećan- dodao je presdednik .

Kaže da će insitirati da što više para ide u Zaječar, Niš, Pirot, Leskovac, Vranje, Prokuplje i druga mesta širom Srbije.

- Do sada smo podizali plate sad ćemo da podižemo penzije. Beograd i Novi Sad idu brzo, tražiću pare da se podrži Zaječar jer je potrebno višeposla za mlade ljude- rekao je Vučić.

Vučić je istakao tokom posete Zaječaru da studenti koji žele da uče smetaju studentima blokaderima jer je njihov plan bio da krenu u štrajk glađu.

- Sad su im ovi upropastili plan. Imamo snimljeno to. Ja ne mislim da je to pametno. Ja ću da ih molim. Sutra sam u Kosjeriću, pa ću možda prekosutra da ih obiđem i da ih zamolim da ne štrajkuju glađu - kazao je on.

Ističe da se nije obazirao na "štrajk glađu" Marinike Tepić i Marije Vasić jer "nikakav problem sa hranom nisu imali, niti hrana sa njima".

- Jedno je šta piše na tarabi, a drugo je šta je stvarno. Mene brine što znam i Pavlovića i Balaća i Laloševića i što bi oni stvarno štrajkovali glađu. To je problem i za mene kao predsednika jer neću da im se nešto desi. Hoću li ja da idem kod oca i majke Miloša Pavlovića u Doboj da im objašnjavam da im se dečaku nešto dogodilo zbog kretena koji mu nisu dali da studira i da dobija i dalje desetke kojima je mogao da se ponosi pred svojim roditeljima - izjavio je Vučić.

On je dodao da svaki roditelj želi da im deca imaju najbolje školovanje.

- Nekome ste oduzeli šest meseci u njegovoj intelektualnoj snazi. I do čega dođosmo posle svega, do ogoljenih političkih priča. Ko će deci to da vrati. Znate li da nam se 104 studenta sa medicinskog fakulteta prijavilo da studira za VMA ali ne mogu jer nisu kadeti, uništili su fakulte, uništili ste nam decu. sad moramo da molimo decu da rade više da bi mogli da se takmiče sa decom iz regiona, da ne pričamo o deci iz Evrope- rekao je Vučić.

Predsednik Srbije obilazi prigradsko naselje Grljan, gde se pozdravlja sa meštanima od kojih je dobio brojne poklone.

- Ljudi su siti zaustavljanja Srbije, ljudi su nervozni.Prvi put sam video da ima 23 posto ljudi koji, kada ih pitate šta je najveći problem, oni kažu da su to protesti. To se nikada u Srbiji nije desilo. Toliko su se ogadilo narodu da je to neverovatno. Time se ne ponosim. Ljudi hoće napredak, hoće da sruše stari deo škole i da se napravi sala za decu. Hoće da dođe neka fabrika ovde. To što ste ostrašćeni ne znači da će mnogo ljudi da vas sluša- rekao je Vučić prilikom posete Grljanima.

- Mnogo sam srećan što sam u Zaječaru. Da vam kažem, ja sam u mnogo šatora bio, a ovako veliki šator nisam video nikada, a i ovoliko ljudi, da budem iskreno. I u šatoru i van šatora. Mnogo sam srećan. Kratko ću ja, vi ljudi, muzičari, samo jednu stvar da vam kažem. Sve može da im se oprosti, ali ako vam ne plate dobro, kriv mi je predsednik, ovaj ovde, a i ovde kandidat. Znači, neće biti dobar gradonačelnik ako ne plate dobro. Zato da mi to javite kako je bilo, pošto ja moram da idem uskoro na drugo mesto. Dragi prijatelji, mnogo sam srećan što sam danas u Zaječaru, što sam ovde u Grljanu. Mnogo srećan iz mnogo razloga, prvo što svaki put, kada idem među ljude, kada razgovaram sa narodom, dobijem i posebnu snagu i energiju. I uvek, čak i kada nemam dovoljno vremena da čujem i saslušam sve, a došao sam da osetim puls ljudi, uvek tačno vidim šta je ono što nedostaje. I zamolio bih i gospodina Videnovića i mog predsednika Miloša da samo u jednoj stvari vode računa. Mnogo problema ima svuda. Život je satkan i od lepih stvari, ali i od problema. Ali je važno da ljude čujemo i slušamo. Zato i tebe, predsedniče, i tebe, snaću se u Jelašnici ja sam. Ne morate sa mnom. Ostanite ovde, ovde imate, kako mi momci kažu, preko dve i po hiljade ljudi - rekao je Vučić.

- Razgovarajte s narodom, razgovarajte s ljudima, gledajte da pomognete i gledajte da vidite šta je to što od problema možemo da rešavamo. Za ljude, e čekaju me na drugom mestu, zato što ovi u drugom mestu su već ljudi što kasnim. Moram do Jelašnice, da dođem do severnog dela Zaječarske opštine, a onda opet u Zaječar. Dakle, nekoliko stvari. Prvo ovde za Grljane. Tražili ste i rekli ste, pitali smo šta je to što vam je važno. Rekli ste nam važan nam je put, to su bili atarski putevi, put do Vratarnice koji ide iz Grljana, a ne samo onaj koji smo uradili od Zaječara do Vratarnice i Minićeva, i Knjaževca, već odavde iz Grljana do Vratarnice, biće urađen put do Vratarnice. Tražili ste da se sruši stari deo škole u Grljanu, da se izgradi sala za decu u kojoj mogu da se bave sportom, biće urađeno. Uradićemo- rekao je predsednik.

- Uvek sam se pitao, uvek sam se pitao u čemu je tajna kad gradimo bazene i stadione. Ja sam uvek radovao bolnicama, kad gradimo domovima zdravlja, školama, a narod sportskim salama i rekreaciji. Znam, znam, polako, polako, to ćemo za Zaječar, stani sad pričamo o Grljanu. Sad pričamo o Grljanu. E, kanalizaciju smo odobrili projekat, kanalizaciju smo odobrili projekat, dopre čistača, sve. I ono što ćemo pokušati, sad ću da vam kažem, a tiče se i Zaječara celog, ne samo Grljana- rekao je Vučić.

- Bog mi je svedok trudio sam se i borio na svaki način da dovedemo investitora u Zaječar. S jednima dogovorimo, pa nas zaborave ili prevare. S drugima dogovorimo, pa krene, pa ne ide. I nikako se nije dalo. Zato sam i lično doneo odluku, ne pitajući nikoga. Onda sam se konsultovao sa Jugoslavom Petkovićem, direktorom Jugoimporta SDP-a, našim državnim preduzećem. I ovde ćemo da gradimo fabriku za određene komponente oruđa i oruđa u Zaječaru. I pokušaću, ako se rudarska radionica reši ovde u Grljanu, da mali pogon napravimo i u Grljanu. Takođe ćemo to da radimo i u Prakovu negotinskoj opštini. I to je za nas, to je za Zaječar od ogromnog značaja. Tu će biti do 400 zaposlenih, ali to 400 porodica sa pristojnom platom, sa pristojnom platom, ali i veći prihodi za grad Zaječar. Gde će oni moći da ulažu više novca u komunalnu infrastrukturu. To su za nas važne stvari. Moramo da poboljšamo energetsku efikasnost u školi. Vladislav Petković di se ovde u Grljanu, da to isto uradimo i u lokalnoj ambulanti. I sve to košta. Ovo prvo košta 40 miliona, ovo drugo košta 15 miliona dinara. I to su stvari koje smo već odobrili i koje ćemo da uradimo. Za sam Zaječar, za nas je od presudnog značaja ovo što sam rekao, dovođenje ovog našeg investitora, to zavisi samo od nas. I njih ćete već za mesec dana videti ovde- rekao je Vučić.

- Jer Istok Srbije, Istok Srbije je toliko lep, ali su nam deca odlazila u inostranstvo. Nema sela u Negotinskoj opštini, nema sela u Zaječarskoj opštini, dakle od sela, mesta, grada. Od Zvezdana, Rgotine, Jelašnice, Grljana, ovamo do Vratarnice i Minićeva, gde god da okrenete, da nam mladi ljudi nisu odlazili zato što nisu imali posla. Sad je vreme da to probamo da uradimo. I kad smo stadion krenuli da radimo, ljudi su rekli, neće se nikada izgraditi i to je laž. Zaječar danas ima najlepši stadion. Uskoro ćemo da vidimo, da pomognemo da se uloži novac i da lokalni klubovi napreduju u tim našim ligama i da možete da gledate i navijate za svoj Zaječarski tim na tom stadionu, a ne samo da gledate beogradske velikane koji ovde dolaze. Takođe, ja pozivam sve ljude, sve ljude iz Zaječara, da osmog juna izađete na izbore, da glasate po svojoj savesti. Mnogi će vas primoravati da vam objašnjavaju kako i zašto je važno da za njih glasate. Mnogo je lista. A ja ću vam reći nešto što možda ne očekujete.

- Ja vam neću reći glasajte za našu listu, zato što smo mi protiv ovih koji uništavaju Srbiju. Najlakše je glasati protiv. Najlakše je uvek biti protiv nečega. A ja ću da vas pozovem da glasate zbog onoga što smo uradili i zbog onoga što znate da ćemo da uradimo. Jer znaju ljudi u Srbiji, znaju ljudi u Srbiji kada mi kažemo, kada se pojavim na televiziji i kažem mi ćemo da imamo minimalac od 550 evra, znaju ljudi da je to tako i znaju da će u dan biti onda kada smo rekli. Znaju ljudi da kada kažemo da će biti novo povećanje penzija veliko, da će biti novo povećanje penzija opet gotovo dvocifreno ili možda je čak i dvocifreno. I posle 21% povećanja u prethodnih godinu i po dana. Znaju ljudi da govorimo istinu. Znaju ljudi da to ne govorimo zbog izbora. I ja vas zato molim da glasate za odgovornu budućnost, da glasate za ozbiljne ljude, da glasate za one za koje znate da nikada neće ugroziti budućnost ni naše dece, ni naših školaraca, ni naših studenata. Strašne su nam se stvari dešavale. Danas sam video jedan snimak. U isto vreme mi je bilo pomalo smešno, a onda mi više ništa nije bilo smešno. Onda sam se čudom čudio kako tako nešto jezivo može u našoj zemlji da se dogodi. Jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vladimir Balać, otišao je na svoj fakultet sa indeksom, pokušao da uđe. Onda su mu se preprečili, neki rekli ne možeš da uđeš. Neka devojčica, golog stomaka, došla i rekla ne možeš da uđeš, pa kako ja ne mogu da uđem, evo ga moj indeks. Ja ovde učim, ovo je moj fakultet, imam desetke, među najboljim studentima sam. Onda mu je rečeno ne možeš da uđeš, pa kako, zašto ne mogu da uđem.

- Pa ne možeš da uđeš, kažeš plenum ti je izlaz sa one pogorenje. I sad se vi prirodno nasmejete, ja sam se nasmejao kada sam to čuo, toliko je glupo, toliko je besmisleno da čovek mora da se nasmeje. A kada onda o svemu tome razmislite, onda vidite da nije ni malo smešno i da nemate čemu da se ni osmehujete ni smejete, već da je žalostno i jezivo. Da je neko našu zemlju doveo dotle, da nama najbolji đaci i studenti ne mogu da uče, zato što im najgori to ne daju, jer su im oni izmislili pravo da nekom izglasaju nepoverenje. I to je da ne poverujete i da ne znate ni šta da kažete i da nemate šta ni da dodate ni da oduzmete. I ja vam opet kažem, nemojte zbog toga što smo protiv toga za nas da glasate. Ne zbog ovoga što ćemo da uradimo. U Zaječaru se danas gradi i radi više ulica i puteva nego što se ikada u poslednjih 70 godina radilo. Ne zaboravite, pogledajte kako je put danas Zaječar-Negotin. Samo što vam i danas, posle samo tri godine od kada je izgrađen, izgleda kao da je od uvek bio tu. Pogledajte kako vam danas izgleda put od Zaječara preko Vratarnice Minićeva do Knjaževca. Samo se setite kako je izgledao pre dve i tri godine. Samo što ljudi nikada to ne žele da priznaju. A ja vas pozivam da se toga setite. Pogledajte danas kako izgleda stadion u Zaječaru kako je izgledao nekada. I što se bolnice tiče, dečje odeljenje smo obnovili. Obnovićemo celu bolnicu u Zaječaru na ponos svim ljudima na istoku Srbije u celom Timočkom regionu. I nastavićemo da ulažemo i u Knjaževac i u Sokobanju i u Boljevac. Osmog juna vi donosite odluku o sudbini vašeg grada, vašeg sela, svih vaših mesta. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama i na kraju hoću da vam kažem jednu stvar. Ja sam beskrajno zahvalan.

