BLOKADERSKA ELITA! Ko to kaže da se od blokada ne može lepo živeti: Ko je izvukao korist iz protesta, dok su studenti gubili godinu?

Šestomesečna blokada fakulteta u Srbiji razorila je univerzitete, ali dok obični studenti nemoćno gledaju kako im ispiti propadaju, a zemlja grca boreći se s nezakonitim blokadama i protestima, gomilom blokaderskih zahteva, koji se nižu iz meseca u mesec, i dok stotine hiljada studenata čeka rasplet situacije kojoj se ne nazire kraj i pored povratka mnogih fakulteta na nastavu, ali onlajn, pojedinci iz redova studenata blokadera i profesora, ali i razni aktivisti iz NVO sektora, izvukli su korist iz ovog haosa.

Haosa za sve ostale osim za njih. Blokadersku elitu.

Lična dobit

Primer je jedan od istaknutih vođa studenata blokadera Lazar Stojaković (s Fakulteta organizacionih nauka), koji odlazi na šestomesečnu praksu u Berlin, u kompaniju "Deutsch Bahn" (Dojč ban), s pozamašnom stipendijom.

"Ali odlazak za mene ne znači odustajanje od naše studentske borbe, nastaviću da se borim zajedno sa svojim kolegama za ispravne vrednosti našeg društva" - poručuje Lazar na Instagramu uz fotografiju s profesorom Ivanom Vujačićem, bivšim ambasadorom Srbije u SAD, ambasadorkom Nemačke Anke Konrad, Ružicom Đinđić i Kristofom Bekom iz Odbora nemačke privrede za istočnu Evropu.

Stojaković je samo jedan od onih koji je uspeo da iskoristi svoj aktivizam i u akademskom i u profesionalnom smislu. Praksa u prestižnoj nemačkoj kompaniji uz stipendiju i kontakti s visokopozicioniranim ličnostima nisu rezultat blokada same po sebi, već strategijski oblikovane karijere u kojoj je aktivizam imao značajnu ulogu.

Lazar Stojaković je blokader foteljaš koji je blokade i proteste stavio u svoj CV i - zapalio iz zemlje!

Profesorska elita

Deo akademske elite koji je deklarativno stao uz studente blokadere istovremeno nije obustavio sopstvenu profesionalnu delatnost. Ne samo da su izdejstvovali povećanje plata u pregovorima s Vladom Srbije već su sve vreme neometano radili. Ali nisu držali predavanja i ispite. U naučnim radovima nisu bili blokirani, naprotiv. Prijavljivali su se na razne konkurse za razne projekte u državi i inostranstvu. Na sednicama senata univerziteta neki su promovisani, dobijali zvanja profesora emeritusa... Sve to dok su podržavali nezakonite blokade. Svi su blokirali sve - osim svojih interesa.

Vladimir Vuletić: Dokazuje se da tu ništa nije bilo spontano

Profesor Vladimir Vuletić, komentarišući slučaj studenta Stojakovića, za Kurir ocenjuje da se za takve uvek negde nađe neko mesto.

- Ima ih još koji su, kao u ovim blokadama, postali mejnstrim - kaže Vuletić, ističući da je za njega bitnije to što su upravo sve ovo dopustile uprave fakulteta.

- One su ne samo dozvolile već i podstrekivale studente da blokiraju fakultete. Ništa tu nije bilo spontano i to se sve više pokazuje. I sada kao izmišljaju neki spas za univerzitet, a oni su ga gurnuli u provaliju. Naime, ovaj student Stojaković je samo jedan u nizu takvih, dobio je stipendiju i uzeo je. Tema su oni koji su ih sve podstrekivali na to - konstatovao je Vuletić.

Ovaj fenomen jasno ukazuje na dvostruke standarde: s jedne strane je javna podrška blokaderskim zahtevima, a s druge tihi nastavak akademskog napredovanja i institucionalne koristi.

NVO aktivisti takođe su imali svoj deo kolača u svemu ovome. Oni su i te kako bili prisutni, kako logističkom, tako i finansijskom podrškom. Delovali su kao posrednici između studenata i međunarodne zajednice, ali i kao promoteri određenih političkih narativa.

Ne smemo zaboraviti i korist koju su blokaderi izvukli od građana. Oni su, verujući u plemeniti cilj studenata blokadera, i poneseni energijom mladosti koja je u decembru izašla na ulice, donirali ne samo hranu već i materijal za transparente i razne blokaderske akcije, a na kraju i novac, u tolikoj količini da su studenti blokaderi na kraju morali da kupe i brojač para! Jer ga sami, ručno, više nisu mogli prebrojati.

I gde je granica između navodne borbe za prava i zloupotrebe aktivizma? Jer nesumnjivo je elita - akademska, politička i nevladina - iskoristila proteste za ličnu korist. Šta ostaje studentima koji nisu učestvovali u blokadama, ali su ostali bez nastave, bez ispita i s narušenim akademskim kalendarom?

I sad, kad se sve sabere, blokade su bile predstava za narod, a za foteljašku elitu profit, stepenica u karijeri, bonus, povišica, stipendija, karta za Nemačku...

Prof. dr Mihajlo Rabrenović:Imaju politički nezasite apetite

Komentarišući očiglednu korist koju je blokadersko-foteljaška elita izvukla iz protesta, prof. dr Mihajlo Rabrenović kaže da je neophodno sprovesti dublju analizu i istragu stvarnih uzroka i posledica ovih događaja.

"Takođe, potrebno je razviti strategije i propise za sprečavanje zloupotrebe studentskog aktivizma u političke svrhe i osigurati da obrazovni sistem služi interesima svih građana, a ne samo određenih grupa s politički nezasitim apetitima. Samo kroz transparentnost, odgovornost i istinsku posvećenost javnom interesu možemo osigurati budućnost koja će biti u službi naših građana, a ne samo spoljnih centara koji žele da se mešaju u unutrašnje prilike drugih država, dok su istovremeno ostali bez glasa, primera radi, kad su im uništena dva gasovoda, verovatno od strane njihovih saveznika. I na kraju, važno je postaviti pitanje: ko zaista stoji iza ovih događaja?", kaže Rabrenović za Kurir.

Autor: Dalibor Stankov