'U OVOM TRENUTKU NAJVAŽNIJA VEST' Ministar Mali: Vanredno povećanje minimalca od 1. oktobra

Ministar finansija Siniša Mali govorio je danas o aktuelnim ekonomskim temama.

"U ovom trenutku je najlepša i najvažnija vest povećanje minimalca. Ono što je inicijativa predsednika je da imamo vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, a onda redovno od 1. januara sledeće godine".

"Mi smo povećali minimalnu zaradu za 13,7 odsto, prvi put smo došli na taj nivo od 457 evra u januaru ove godine. Izravnali smo minimalac sa potrošačkom korpom.

"Sada vidimo prostor i potrebu za daljim podizanjem minimalne zarade. Ona direktno utiče na prosečnu zaradu u Srbiji. Juče smo imali sastanak, mi imamo mere koje kompenzuju minimalno povećanje za poslodavce. Plan je da od 1. januara povećamo minimalnu zaradu za 9,4 odsto na 500 vra, prvi put u istoriji Srbije. A tri meseca nakon toga, 1. januara 2026. godine - biće povećanje 10,1 odsto povećanje na 550 evra", kazao je ministar.

Dodaje da je prosečna inflacija 3,5 do 4 odsto, a ovo se nikada nije desilo u istoriji Srbije.

"Ono što je posebno važno, vi imate nikada manji broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu. Danas je taj broj negde oko 91.000 ljudi".

"Kada govorimo o minimalnim zaradama, pre samo 12 godina je minimalac bio 15.700 dinara. Mi ćemo do 2027. godine imati prosečnu zaradu u Srbiji 1.400 evra. Ovo je put do prosečne zarade", ukazao je ministar.

"Moj predlod je da od 1. januara 2027. godine imamo dodatno povećanje minimalne zarade na 600 evra, a 1. januara 2028. povećamo na 650 evra", dodao je Mali.

Kako kaže, Srbija je bila rekorder po pitanju stranih direktnih investicija, a sada imamo negativan uticaj.

"Mi smo smanjili projekcije rasta ekonomije na 3,5 odsto, a blokade i protesti su uticali na to. Imamo rekordno nisku zaposlenost, a to su sve neosporne cifre. Mi pričamo kako da otvorimo neki novi put, vrtić, školu, stabilno snabdevanje gasom, nova radna mesta, investicije... Naša politika je ta koja se zasniva na onome što je važno građanima države. A kada to poredimo sa onima koji imaju samo reči mržnje...", kazao je.

Kaže da se u Srbiji gradi mali grad - EXPO, ali je u Srbiji sve Ekspo, jer se svuda gradi: od škola, do puteva i infrastrukture.

Autor: Pink.rs