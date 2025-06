'OPET TEROR MANJINE NAD VEĆINOM' Mesarović: Briga njih za žrtve tragedije, to im je sve vreme samo pokriće (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je danas blokade mostova u Beogradu i proteste širom zemlje, navodeći da je to teror manjine nad većinom.

- Opet teror manjine nad većinom koji “pumpaju” Šolakovi i Đilasovi mediji, jer nemaju čime drugo da pune svoj program. Širom Srbije ponovo imamo nezakonitu blokadu mostova i raskrsnica, brutalno maltretiranje građana, sve pred kamerama antisrpskih medija. I jasno se vidi kako malo “održavaju tišinu”, a mnogo više pevaju, urlaju, divljaju, vesele se… Jel se tako izražava pijetet prema žrtvama? Briga njih za žrtve tragedije. To im je sve vreme samo pokriće- napisala je Mesarović na svom instagram nalogu pa nastavila:

- Svedoci smo jedne potpune konfuzije i šizofrenije od strane blokadera-foteljaša iz koje nikako da izađu jer su im pukli svi dosadašnji planovi da sruše državu i izazovu obojenu revoluciju. Istina, pravda i traženje odgovornosti za pad nadstrešnice njih nikad nije ne zanimalo. To je od početka samo alibi za nečije bolesne političke ambicije. I kada su priterani uza zid, kada je provaljeno da nemaju pojma šta hoće osim da prave haos po svaku cenu i da brutalno terorišu normalne ljude i normalne studente koji hoće da uče. I to sve kako bi neko nasilno slomio državu i preuzeo vlast i uveo uličarski pravdu. I kad su tako hrabri, zašto ne pokažu ko stoji iza ovakvog pravljenja haosa?! Ko su ti fantomski inspiratori i finansijeri koji sad prete radikalizacijom, a sve vreme se kriju iza studentskih indeksa tobož se boreći za bolje sutra. To bolje sutra po njima bi značilo bolje za grupicu odabranih koja hoće da otima od naroda i države, da pljačkaju budžete, da ekonomski unište i politički pokore Srbiju. I zato danas prave blokade i iživljavaju se širom zemlje. To je nasilje radi nasilja. To je politika onih koji pokušavaju da se vrate u fotelje i haraju Srbijom, da je pljačkaju i uništavaju kao do pre 13 godina kada je, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke i Miloša Vučevića naša država konačno krenula napred, kada je počela bezrezervna borba za bolji život svih građana i naše nacionalne interese.

- Pobediće takva Srbija! Građani žele mir i stabilnost, žele još veće plate i penzije, bolji život i sigurnu budućnost! Jedini garant za to je naš predsednik Aleksandar Vučić i naša Srpska napredna stranka! Ne damo Srbiju!- napisala je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić