SRBIJA UVODI RED U UVOZ MESA Glamočić: Građani će znati koliko je svako parče staro i odakle tačno dolazi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić govorio je o najavama rigoroznih kontrola mesa iz uvoza.

Isti je prošle godine iznosio više od 50.000 tona u Srbiji, te je ministar naveo da za sve namirnice životinjskog porekla mora da se zna poreklo, kroz koje zemlje je pošiljka prošla, gde će biti skladištena i kako će biti korišćena.

- U tom segmentu je bilo propusta, a nedavno smo u regionu imali bolesti slinavke i šapa zbog čega je dodatno morao da se napravi red - naveo je on za TV Pink.

Ministar dodaje i da će budućim pravilnikom morati da se utvrdi veličina natpisa vezanog za podatak o tome koliko je meso staro.

- Time nećemo zabraniti konzumiranje mesa iz inostranstva. Jedino gde smo slabi u poljoprivredi jeste svinjarstvo i svinjsko meso moramo da uvozimo. Inače, uvozimo zamrznuto meso za preradu, a sa svežim dobro stojimo. Кada sveže meso stigne iz uvoza, njegova starost je sedam do deset dana. To će morati sve da se istakne. Potrošač bira da li će kupiti meso staro jedan ili dva dana po višoj ceni, ili uvozno koje je staro nedelju dana ili više, a mi ćemo tražiti da se to sve deklariše - kaže Glamočić.

Ministar dodaje i da je izvoz domaćih poljoprivrednih proizvoda veći za deset odsto u odnosu na prethodnu godinu.

- Ako uporedimo prva tri meseca ove godine sa prva tri meseca prethodne, izvoz je veći za 11 procenata. Tempo je dobar, prošle godine smo imali suficit od 1,2 milijarde evra u razlici između izvoza i uvoza. Nažalost, i dalje izvozimo najviše žitarice i voće, ali je plan da više idemo na proizvode prerađivačke industrije, odnosno, da prodajemo proizvode sa dodatnom vrednošću - rekao je Glamočić.

