Đurđev: Marinika Tepić pokazala da je neskriveni zapadni proxy agent uticaja!

,Ko o čemu - Marinika Tepić o izmišljenoj vezi predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa narko-kartelima. Kažu da čovekove reči najviše govore o njemu samom, tako da ima neka tajna veza između Tepićke i droge. Postavlja se, međutim, jedno krajnje ozbiljno pitanje - otkud Marinki Tepić podaci francuskog tužilaštva i ko je ona da iste, bez obzira na njihovu verodostojnost, koristi protiv države Srbije?" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On podvlači da ovo svedoči o sada već neskrivenom statusu zapadnog proxy agenta uticaja koji Tepićka očigledno uživa.

,,Ona je jedna od perjanica hibridnog rata protiv Srbije na terenu. Njene gazde se znaju - levo-liberalne zapadnoevropske zemlje" - precizirao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige dodao je da je krajnji cilj obojene revolucije u Srbiji nasilna smena vlasti i dovođenje antiruske političke garniture.

,,Francuski predsednik Emanuel Makron želi rat Evrope sa Rusijom. On bi da Ukrajini šalje francusko oružje, ali ne i ljude, jer za to treba da služe Srbi, Rumuni, Poljaci i ostali narodi koje tretiraju kao ,,nižu rasu". To je prava priča za srpsko tužilaštvo, ako ga uopšte ima, a ne izmišljene veze Vučića i Koraća" - zaključio je Đurđev.

Autor: A.A.