Tatjana Macura o neistinama o diplomi: Moje ime nosi odgovornost, njihove optužbe posledice

Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura danas je demantovala medijske navode koji su doveli u sumnju njeno visoko obrazovanje i najavila da će pred nadležnim institucijama potražiti pravnu zaštitu, istovremeno ukazavši da olako plasiranje neproverenih navoda otvara pitanje odgovornosti nevladinih organizacija koje to čine.

Ona je u otvorenom pismu javnosti to potvrdila javno dostupnim uverenjem o svom diplomiranju.

"Zbog unapred preuzetih državnih obaveza u inostranstvu, nisam bila u prilici da ranije reagujem na navode koji su prethodnih dana izneti u medijima, a koji se tiču mog visokog obrazovanja. Odmah po povratku u Beograd, lično sam pokrenula proceduru za izdavanje zvaničnog uverenja o diplomiranju, kako bi se otklonile sve eventualne sumnje koje su se pojavile u javnosti. Naime, Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana 'OsnaŽene' iznelo je tvrdnje da ne posedujem diplomu visokoškolske ustanove koju sam navela u zvaničnoj biografiji. Neistine koje su iznete zahtevaju jasan odgovor: obrazovanje koje sam stekla je nesporno, a ovu priliku koristim da to potvrdim javno dostupnim uverenjem", napisala je Macura u otvorenom pismu javnosti i medijima.

Macura je iznela pretpostavku da su predstavnice ove nevladine organizacije, prilikom traženja podataka o njenom školovanju, napravile grešku.

"Ta greška ih je dovela do toga da javno objave neistinitu informaciju, čime su svesno pokrenule lavinu optužbi, digitalno nasilje i ozbiljno narušile moj lični i profesionalni integritet. Zbog toga ću do kraja nedelje uputiti zvanične dopise i prema obrazovnoj ustanovi i prema Povereniku, kako bih dobila uvid u to koje su informacije tačno tražene i na koji način. Pravnu zaštitu i odgovornost zbog načinjene štete po mene i moje najbliže zatražiću pred nadležnim institucijama, a ukoliko se ispostavi da sam u pravu sav novac za obeštećenje ću usmeriti na podršku sigurnim kućama i organizacijama koje se bave zaštitom dece od nasilja", rekla je Macura.

Najavila je i da će se obratiti istim povodom međunarodnim organizacijama i ambasadama koje finansiraju rad organizacija civilnog društva.

Ministarka bez portfelja dodaje da razume zabrinutost javnosti i potrebu da se proveravaju kvalifikacije javnih funkcionera.

"Ipak, iznošenje neproverenih i neosnovanih optužbi nanosi ozbiljnu štetu ne samo meni lično, već i instituciji koju predstavljam, kao i temama kojima se bavim. Javnost zaslužuje istinu, a ne proizvoljne interpretacije i paušalne zaključke. Uverena sam u svoje reference, obrazovanje i iznad svega u postignute rezultate i stojim čvrsto iza svega što sam profesionalno postigla. Posebno zabrinjava i to što su ovakve netačne i neproverene tvrdnje našle put do brojnih medija. Kada se neosnovane optužbe prenose kao činjenice, i mediji snose deo odgovornosti za širenje dezinformacija i narušavanje poverenja javnosti", kaže Macura.

Ona dodaje da su Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana "OsnaŽene", koje se u ovom slučaju pojavljuje kao izvor optužbi, osnovale tri osobe, koje su ujedno i autorke teksta, dok se četvrta autorka predstavlja kao novinarka i navodno zaposlena i u državnoj instituciji.

"Na društvenim mrežama ova nevladina organizacija ima aktivnu kampanju kojom traže donacije građana za psihološku podršku žrtvama nasilja, koje umesto na institucije usmeravaju na svoju skromnu organizaciju. U ovom trenutku nije mi poznato da li ova organizacija poseduje odgovarajuće licence ili stručne kvalifikacije za tako kompleksan i odgovoran zadatak. U tekstu su napadi usmereni i ka nevladinoj organizaciji 'Mame su zakon', čije sam stvaranje i rad vodila s velikom verom i posvećenošću. Najpre inicijativa, kasnije i organizacija nije samo borba za prava – bila je oslonac za hiljade žena koje su tražile pravdu i razumevanje", ističe Macura.

Više od 8.000 majki, podsetila je, dobilo je pomoć te organizacije u ostvarivanju prava na obeštećenje na osnovu odluke Ustavnog suda Srbije.

"Zahvaljujući institucionalnom dijlogu i zajedničkom trudu, uspeli smo da podstaknemo donošenje posebnog zaključka Vlade koji se odnosi na majke dece sa invaliditetom, zatim da se izmeni uredba o kupovini prve nekretnine, kao i da se podigne starosna granica za pristup vantelesnoj oplodnji. Zalagali smo se i uspešno izborili za dostojanstvo i sigurnost žena koje su preduzetnice, ali i za roditelje koji godinama čekaju odgovore o sudbini svojih nestalih beba. Sve te promene nisu došle lako – bile su rezultat istrajnosti, solidarnosti i snage žena koje ne pristaju na ćutanje. To su konkretni rezultati koji govore o mom radu i zalaganju više nego bilo koji senzacionalistički naslov", piše u otvorenom pismu.

Macura je istakla da olako plasiranje neproverenih navoda otvara jedno pitanje – kolika je stvarna odgovornost nevladinih organizacija u javnom prostoru.

Ona je istakla i da u njenom dosadašnjem radu ne postoji nijedna mrlja.

"Kao državna funkcionerka svakako sam otvorena za kritiku, ali insistiram da ona bude zasnovana na činjenicama, istini i odgovornosti. Ne pristajem na neistine koje pokušavaju da naruše moj integritet, posebno ako uzmemo u obzir da su autorke teksta pre objavljivanja sve podatke mogle da zatraže neposredno od mene jer smo ranije već imale kontakt.", rekla je Macura.

Dodaje da će borbu protiv nasilja nastaviti odgovorno, transparentno i posvećeno.

"Raduje me što je Srbija na pragu uspostavljanja Alimentacionog fonda i što će moj Kabinet uskoro raspisati novi konkurs za podršku nevladinim organizacijama kojima je u fokusu upravo rodna ravnopravnost. Idemo dalje, pratite i moj i naš rad", zaključiloa je Macura.

Autor: A.A.