Najavljeno je će se predsednik Aleksandar Vučić obratiti javnosti nakon optužbi potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić.

Pojavila se fotografija paketa kokaina na kom se vidi lik predsednika Kolumbije, ne predsednika Srbije.

Nakon što je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić juče objavila da je "državni vrh Srbije povezan sa narko kartelima", kao i da je na paketima kokaina "lik predsednika Aleksandra Vučića," beogradski mediji najavljuju vanredno obraćanje predsednika.

Objavljena je i fotografija paketa kokaina o kom je Marinika Tepić govorila juče na pres konferenciji u Skupštini Srbije na kojoj je navodno lik predsednika Kolumbije Gustava Petra, a ne lik predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Juče, nakon razgovora sa studentima iz Pionirskog parka, Vučić je odgovarao na pitanje novinara o ovoj temi.

- Ja nikad nisam zapalio cigaretu. Nikad nisam video drogu. Nikada nisam kafu popio u životu. Drogu i narko dilere prezirem. Prezirem. Gospodin Korać (Filip Korać) je svojevremeno bio jedan od svakako najistaknutijih promotera te politike. Ja mislim da sam pre tri, četiri ili pet godina baš pitao Tužilaštvo što je sada slučajem takvih lica. Ali evo, ja sam spreman da mi kaže kakva je to veza i da mi objasni to. Jadni li su takvi lažovi? Kad morate takve gadne i strašne stvari da lažete, da izmišljate, onda morate da ste u teškom škripcu.

Ana Brnabić: Ili uhapsite Mariniku Tepić ili uhapsite nas

Na ovu temu juče je govorila i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Jedina poenta je bila napasti predsednika. Ni u jednoj zemlji ovako nešto ne bi moglo biti viđeno, da na ovaj način optuži legitimno izabranog predsednika. Pre više od pet godina, zbog obustavljanja istrage protiv Koraća, u medijima pričati da Filip Korać ne diluje drogu, nego Aleksandar Vučić. Dešava se upravo to što je Vučić pričao u januaru 2020. Nažalost, Marinika nije ni prva ni poslednja. Mi smo od te žene čuli da Vučić i mi ostali trgujemo ljudima, pa je jasno pitala - koliko po migrantu, Vučiću? Čuli smo da Vojska gaji i diluje drogu. Čuli smo da vakcina za koronu nije bezbedna. Do kada ćemo mi svi biti primorani da slušamo laži Marinike? Do kada će tužilaštvo da ćuti? Ljudi, ili uhapsite nas ili nju - kaže Brnabić.

Autor: A.A.